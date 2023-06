﻿Veloroute 6: Blockiert der Bezirksrat den Ausbau?

Bemerode. Der Verlauf der Veloroute 6 durch die Alte Bemeroder Straße bleibt im Stadtbezirk ein Streitthema. Es geht vor allem um den Wegfall von Parkplätzen wegen des dafür nötigen Umbaus. Nun liegt ein gemeinsamer Antrag von CDU, SPD, FDP und dem Einzelvertreter der Linken vor. Darin fordert der Stadtbezirksrat Bemerode-Kirchrode-Wülferode die Stadt jetzt dazu auf, mit der Umsetzung der Bauvorhaben an der Alten Bemerode Straße so lange zu warten, bis dem Gremium Einzelheiten der Maßnahmen mitgeteilt worden sind.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Hintergrund: Gegen den Mehrheitswillen des Stadtbezirksrates hatte der Rat der Stadt im vergangenen Jahr die Alte Bemeroder Straße ins Streckennetz der Veloroute 6 aufgenommen. Lediglich die Grünen stimmten für diese Wegeführung, deshalb waren sie jetzt auch nicht Teil des interfraktionellen Antrags. Die Stadt plane die Einführung einer Einbahnstraßenregelung ab einer bestimmten Hausnummer und bauliche Veränderungen an der Straße, sodass viele Parkmöglichkeiten für Anwohner, Kunden und Gäste wegfallen, heißt es in dem Antrag, der in der jüngsten Sitzung des Stadtbezirksrates verabschiedet worden ist. „Die Einzelheiten der Planung sind dem Stadtbezirksrat aber nicht bekannt.“

Nächste Sitzung des Bezirksrates Bemerode-Kirchrode-Wülferode ist erst im September

Die Verwaltung bittet die vier Fraktionen nun, dem Bezirksrat in der nächsten Sitzung den aktuellen Planungsstand der Veloroute 6 sowie eine Auswertung und Information über eingegangene Hinweise für die Planung am Verlauf der Veloroute 6 vorzustellen. Auch etwaige Kritik dazu, die bei der Stadt eingegangen ist, wollen CDU, SPD, FDP und der Einzelvertreter der Linken hören.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In dieser Sitzung solle die Stadt die Pläne für die Alte Bemeroder Straße nicht nur vorstellen, sondern mit den Bezirksratsfraktionen dann weiter abstimmen, lautet eine zweite Forderung. „Bis dahin ist der Umbau zurückzustellen“, so die vier Fraktionen. Wenn das so käme, hieße dies eine deutliche Verzögerung bei der Fertigstellung der Route, an der die Stadt in anderen Abschnitten bereits baut. Denn erst wieder am 13. September tagt der Bezirksrat Kirchrode-Bemerode-Wülferode das nächste Mal.

Bezirksrat: Bedeutung der Straße ist nicht übergeordnet

In ihrem interfraktionellen Antrag verweisen die Fraktionen zudem auf zwei Ausführungen im Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG). Demnach sei nicht zu erkennen, dass die Bedeutung der Alten Bemeroder Straße über den Stadtbezirk hinausgehe. Deshalb sei allein der Bezirksrat für diese Straße zuständig, nicht der Rat der Stadt. Zweitens habe keine Anhörung zu den geplanten Baumaßnahmen stattgefunden, wie sie das NKomVG aber vorsehe. Die rechtliche Prüfung und Einschätzung vonseiten der Stadt Hannover steht noch aus.

Lesen Sie auch

Die Fraktionen halten fest: Vonseiten der Anwohner und Anwohnerinnen sowie von Mitbürgern und Mitbürgerinnen gebe es nicht nur Zustimmung zu der Veloroute im Allgemeinen sowie zu deren Verlauf im Speziellen. „Wir würden gern über eingegangene Kritik informiert werden“, so die CDU.

HAZ