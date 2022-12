﻿Kriminelle Jugendliche am Kronsberg: Bezirksbürgermeister lädt zum Bürgerdialog ein

Randalierende Jugendliche halten seit etwa zweieinhalb Jahren das Wohnquartier Kronsberg im hannoverschen Stadtteil Bemerode in Atem. Bei einem Bürgerdialog möchte Bezirksbürgermeister Bernd Rödel (SPD) erläutern, wie Stadt und Politik das Problem in den Griff bekommen wollen.

Hannover. Prügeleien auf der Straße, Hantieren mit Schreckschusspistolen, Abbrennen von Feuerwerkskörpern, „warmes Anklopfen“ an Häusertüren: Seit etwa zweieinhalb Jahren sorgen Jugendgruppen für sozialen Unfrieden im Wohnquartier Kronsberg. Inzwischen hat die Stadt Hannover das Sozialangebot im Stadtteilzentrum Krokus zwar ausgeweitet, in den Griff bekommen hat sie das Problem dennoch nicht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Jetzt schaltet sich die Kommunalpolitik in den Dialog ein. Bezirksbürgermeister Bernd Rödel (SPD) organisiert im Namen des Stadtbezirksrats Kirchrode-Bemerode-Wülferode für Dienstag, 13. Dezember, eine öffentliche Diskussionsveranstaltung zur Sicherheitslage am Kronsberg, zu der er Stadtteilbewohnerinnen und -bewohner einlädt. Die Veranstaltung im Großen Saal des Stadtteilzentrums Krokus, Am Thie 6, beginnt um 18 Uhr.

Gemeinsam mit Bürgern nach Lösungen suchen

„Wir möchten zum einen den Bürgern erläutern, was Stadt und Politik unternehmen. Zum anderen sollen die Bürger auch ihren Unmut und Dampf ablassen“, sagt Rödel. Das, was da aktuell am Kronsberg passiere, sei nach seiner Einschätzung ein gesamtgesellschaftliches Problem, kein kronsbergspezifisches. „Durch Corona hat sich das Gewaltpotenzial vieler Jugendlichen gesteigert“, so Rödel.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Zudem möchte der Bezirksbürgermeister gemeinsam mit dem Stadtbezirksrat und den Bürgerinnen und Bürgern nach Lösungen suchen. „Es gibt Anlieger, die möchten gerne mithelfen, die Situation zu entschärfen.“ Polizeilich sei das Wohnquartier Kronsberg nicht auffällig, betont Rödel. „Aber natürlich ist jede Tat eine zu viel.“