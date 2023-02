Quartiersmanager soll am Kronsberg bei Jugendlichen helfen

Bemerode. Mehr Freizeitangebote für Jugendliche und längere Öffnungszeiten im Stadtteilzentrum Krokus, dazu eine Vielzahl an Therapiehilfen für Familien und bereits straffällig gewordene Jugendliche sowie der Aufbau eines Quartiersmanagements: Im Stadtbezirksrat Kirchrode-Bemerode-Wülferode hat Bezirksbürgermeister Bernd Rödel (SPD) jetzt eine Vielzahl Angebote vorgestellt, die mithelfen sollen, die Jugendgewalt am Kronsberg einzudämmen. „Es ist ein Prozess, aber der braucht Zeit“, betonte Rödel.

Das, was an Ideen und Vorschlägen ausgearbeitet worden sei, sei das Ergebnis gemeinsamer Arbeit im Stadtbezirksrat gewesen, stellte der Bezirksbürgermeister klar. „Die Probe kommt im Sommer, wenn wir sehen, was passiert, wenn alle wieder draußen unterwegs sind“, sagte Norman Ranke (FDP). Bei einem neuen Bürgerdialog im Stadtteilzentrum Krokus vor den Osterferien will der Bezirksrat den Anliegern vom Kronsberg dann erste konkrete Ergebnisse präsentieren. Zurzeit läuft die Terminfindung für diese Veranstaltung. Unterdessen führt auch die Polizei ihre Bürgersprechstunde bis Ende März fort, um mit Anliegern weiter im Austausch zu bleiben.

Provokation: Für die Jugendlichen bedeutet die Anwesenheit von Polizisten, dass sie Grenzen einhalten müssen. Das sind sie nicht gewohnt, der Ärger ist ihnen anzumerken. © Quelle: Nancy Heusel

Ein Stadtteil-Kümmerer als Ansprechpartner für alle Bürger

Zentrales Element bei der Verbesserung der Lebensqualität vor allem durch die Entschärfung der Jugendgewalt am Kronsberg soll das Amt eines Quartiersmanagers sein, das der Bezirksrat wieder aufleben lassen möchte. Das Quartiersmanagement hatte die Stadt Hannover vor einigen Jahren in verschiedenen Stadtteilen etabliert, die an dem Bund-Länder-Proggramm „Die soziale Stadt“ teilgenommen hatten, um dort den sozialen Zusammenhalt (in der Nachbarschaft) durch verschiedene Maßnahmen zu fördern. Das Quartiersmanagement ist mit Stadtangestellten aus den Fachbereichen Soziales, Planen und Stadtentwicklung besetzt, auch die städtische Wohnungsgesellschaft hanova ist dabei. Vorbilder dieses Projektes sind die Stadtteile Mühlenberg, Hainholz, Stöcken, Sahlkamp-Mitte und Oberricklingen.

Der Quartiersmanager – so etwas wie ein Stadtteil-Kümmerer – soll später Ansprechpartner für Bewohner sein, er koordiniert die Umsetzung der Pläne für den Kronsberg und bindet alle Beteiligten an den Prozessen mit ein. Das können die örtlichen Vereine und Institutionen sein, vor allem aber die Bürger des Kronsbergs. „Wir machen zunächst eine Bedarfsanalyse und definieren dann Ziele und Maßnahmen“, sagte Bernd Rödel in der Sitzung des Stadtbezirksrates weiter. Als Beispiel nannte er die Initiative „Wir am Kronsberg“, die sich zur Jahreswende gegründet hatte und mithelfen wolle, dass das Wohnquartier lebenwert bleibe. Auch die Geschäftsleute will der Bezirksrat in den Prozess mit einbinden.

Mehr Sozialarbeiter – aber zu Lasten anderer Stadtteile

Weitere konkrete Vorstellungen zur Eindämmung der Jugendgewalt: Eine Ausweitung der Sportangebote in Zusammenarbeit mit dem TSV Bemerode; neue und qualitativ verbesserte Bolz-und Spielplätze im Wohnquartier, eine bessere Beleuchtung des öffentlichen Raums. Auch die Zahl der Sozialarbeiter soll erhöht werden. Das geht allerdings zu Lasten anderer Stadtbezirke. Mitarbeiter sollen von dort abgezogen werden und künftig am Kronsberg arbeiten. Zudem laufen verschiedene Gespräche zu Fördermaßnahmen, die dann bereits flächendeckend in der Kita einsetzen und auch das elterliche Umfeld der Jugendlichen mit einbeziehen, die auffällig sind am Kronsberg.

