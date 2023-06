Hannover-Ricklingen

68-jährige Lastenradfahrerin stürzt über Bordstein – und stirbt im Krankenhaus

Sturz mit tödlichen Folgen: Eine 68-Jährige ist am Donnerstag an den Folgen eines Unfalls gestorben. Die Frau war am Sonntag auf ihrem Lastenrad an einer Unterführung in Hannover-Ricklingen gestürzt. Die Polizei sucht dringend nach Zeugen.