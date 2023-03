﻿Kirchengemeinden wollen in Bemerode „Gartenstadt Anecamp“ bauen – müssen sich mit der Umsetzung aber gedulden

Das Bauprojekt „Gartenstadt Anecamp“ auf dem Gelände des Kleingärtnervereins Hahnenburg in Bemerode durch drei Kirchengemeinden hat bei der Stadt nicht die höchste Priorität. Die Umwandlung der Fläche in Bauland sind aufgeschoben worden. Dennoch gehen die Baupläne bei der Kirche weiter.

Erstmal kein Bauland: Der Kleingärtnerverein Hahnenburg hat in Bemerode 135 Parzellen.

Bemerode. Auf dem südlichen Teil des Geländes vom Kleingärtnerverein (KGV) Hahnenburg in Bemerode planen die Kirchengemeinden Kirchrode, Bemerode und Anderten als Eigentümerin des Grundstücks eine ökologisch, soziale und spirituelle Bebauung, die „Gartenstadt Anecamp“. Möglich ist dies, weil das Areal im Kleingartenkonzept der Stadt von 2016 für eine Bebauung vorgesehen ist. Die drei Kirchengemeinden, die sich für dieses Vorhaben zur Arbeitsgemeinschaft Anecamp zusammengeschlossen haben, müssen sich mit der Umsetzung ihres Bauvorhabens allerdings noch gedulden.

Umwandlung in Bauland seit 2019 zurückgestellt

Vorerst werden die Planungen seitens der Stadt nämlich nicht aufgenommen. Die Umwandlung der Kleingartenkolonie Hahnenburg in Bauland hatte die Stadt schon 2019 in einem Moratorium zurückgestellt – zusammen mit anderen Projekten. Vor dem Hintergrund, dass die Stadt mit Kronsberg-Süd und der Gartenstadt Limmer zwei große Bauprojekte realisiert, wird die Umwandlung einzelner Kleingartenkolonien in Bauland aktuell noch aufgeschoben.

Für die Umsetzung des Projekts „Gartenstadt Anecamp“ hatten die Gemeinden nämliche eine rund 62.000 Quadratmeter große Fläche der insgesamt 90.000 Quadratmeter großen Kleingartenfläche zwischen Döhrbruch und Süßroder Weg vorgesehen. Das heißt, dass der Kleingärtnerverein KGV Hahnenburg einen Großteil seiner Parzellen hätte aufgeben müssen. Geblieben wäre nur der Bereich nördlich des Schnellwegs. So einfach wollten sich die Kleingärtner nicht vertreiben lassen.

Aufteilung der Flächen: Auf dem rot umrandeten Grundstück der Kleingartensiedlung Hahnenburg planen die Kirchengemeinden die Gartenstadt. Bebaut werden soll aber nur der Teil südlich unterhalb des Schnellwegs. Der Bereich oberhalb soll weiterhin dem Kleingartenverein zur Verfügung stehen. © Quelle: privat

Stadt prüft, ob weiteres Bauland gebraucht wird

Doch so schnell wird das Vorhaben wohl nicht umgesetzt. „Die Verwaltung wird die Freimachung von Kleingartenflächen für die Wohnbauentwicklung zurzeit nicht weiter vorantreiben und abweichend von den ursprünglich im Konzept avisierten Realisierungshorizonten in den nächsten fünf Jahren keine weiteren der für Wohnbauprojekte vorgesehenen Kleingartenflächen zu Bauland umwandeln“, heißt es in einer Vorlage.

Das ist das Projekt „Gartenstadt Anecamp“ Die Kirchengemeinden Kirchrode, Bemerode und Anderten wollen mit der „Gartenstadt Anecamp“ im südlichen Teil des Kleingärtnervereins Hahnenburg auf rund 62.000 Quadratmetern eine genossenschaftlich organsiertes Wohngebiet nach dem Vorbild des Eccovillage am Kronsberg bauen. Die Arbeitsgemeinschaft Anecamp besteht aus den drei Kirchengemeinden St. Martin Anderten, St. Johannis Bemerode und Jakobi Kirchrode, denen das Grundstück gehört, sowie dem Stadtkirchenverband Hannover. Wie genau das Gelände in Bemerode bebaut wird, steht nach Angaben der Kirchengemeinden noch nicht fest. Es soll durch einen Beteiligungsprozesses festgelegt werden, den die Kirche im Juni starten will. Grobe Entwürfe sehen neun sogenannte Nachbarschaften vor, die die Siedlung aus unterschiedlichen Gebäudetypen bilden. Im Mittelpunkt steht die Gartennutzung. „Wir wollen Wohnen neu denken und zwar ökologisch, sozial und spirituell“, sagt Stadtsuperintendent Rainer Müller-Brandes.

Zumindest bis zum nächsten Jahr, denn so lange gilt das Moratorium, gilt also die Übereinkunft zwischen Stadt und Kleingärtnern. Für danach hat die Stadtverwaltung angekündigt zu prüfen, ob und zu wann die Umwandlung von Kleingartenflächen in Bauland noch nötig ist.

Präsentieren das Wohnprojekt: Stadtsuperintendent Rainer Müller-Brandes (von links), Pastor Michael Hartlieb, Robert Marlow (Architekt BDA), Antje Niewisch-Lennartz (Vize-Vorsitzende Vorstand der kirchlichen AG Anecamp), Pastor Michael Schneider (design.GF Gartenstadt Anecamp) und Detmar Schäfer (Vorsitzender der kirchlichen AG Anecamp & design GF Gartenstadt Anecamp) © Quelle: Andreas Voigt

Stimmung zwischen Kirche und Kleingartenverein ist angespannt

Für die Entwicklung der Gartenstadt Anecamp bleibt also Zeit, die die Kirchengemeinden und der Kleingärtnerverein für Gespräche nutzen können. Denn die Stimmung ist angespannt, weil die Kleingärtner ihre Parzellen nicht hergeben wollen. Andreas Hildebrandt, Rechtsanwalt des Bezirksverbands der Kleingärtner, sprach gegenüber dieser Zeitung von einer „kalten Überrumpelung“ seitens der Kirchengemeinden. Auf „forsche Art und Weise“ habe man über Dritte von den Plänen erfahren, statt direkt angesprochen worden zu sein.

Teil des Kleingartenkonzepts der Stadt: In der Kleingärtnerkolonie Hahnenburg gibt es 135 Parzellen. Die Umwandlung in Bauland wurde von der Stadt zwar aufgeschoben, dennoch beginnt die Kirche mit ihren Planungen zur Gartenstadt. © Quelle: Andreas Voigt

Von Seiten der Kirchengemeinden hieß es wiederum, dass es der Kleingärtnerverein Hahnenburg selbst gewesen sei, der seine Mitglieder über die bis dahin vertraulichen Vorüberlegungen informiert habe. Auf Nachfrage bezeichnete es Detmar Schäfer, Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft zur Entwicklung von Grundstücken des Kirchenspiels Anecamp, als schlicht falsch, dass die Kirche keine Entschädigung an die Kleingärtner für den Umzug leisten würde. Diese Anschuldigung hatte nämlich im Raum gestanden. „Das Kleingartenkonzept bietet einen Rahmen, an dem sich die Kirche halten wird, das gilt auch für die Entschädigungszahlungen“, sagte er.

Vize-Kleingärtnerchef: „Gespräche sind wünschenswert“

Andreas Pieper, Vize-Chef des Bezirksverbandes der Kleingärtner sagte, es sei wünschenswert, wenn demnächst offen und mit allen Beteiligten über das Bauprojekt in Bemerode gesprochen werden könnte. „Wir brauchen jeden Kleingarten, deshalb ist es für uns auch wichtig zu wissen, wie die Ausgleichsregelung erfolgen soll.“ Aktuell stünden 5000 Menschen auf der Warteliste für einen Kleingarten in Hannover. Für gemeinsame Gespräche stünde man immer zur Verfügung, hieß es auch bei der Kirche.