﻿Zu eng? Grüne kritisieren Umlaufsperren an Stadtbahn-Übergängen

Bemerode. Ist der Stadtbahnübergang nördlich vom Arthur-Gerlt-Weg in Bemerode im Wohnquartier Kronsberg wegen der Umlaufsperren eine Gefahr? Für Lastenräder, Mütter mit Kinderwagen und Rollstuhlfahrer könnten diese nicht schnell genug passieren, wenn sich eine Stadtbahn der Linie 6 nähert. Dieser Ansicht sind die Grünen im Stadtbezirksrat Kirchrode-Bemerode-Wülferode – und fordern von der Infra Strukturgesellschaft deshalb Abhilfe, die sich im Auftrag der Üstra um die Gleisanlagen kümmert.

„Größere Fahrräder und Rollstuhlfahrer benötigen Geschick und Zeit, um diese Umlaufsperren zu bewältigen“, so Hans-Joachim Hofmann, Vize-Fraktionsvorsitzender der Grünen. Problematisch werde dies, sobald eine Umlaufsperre durchquert wurde und sich dann eine Stadtbahn nähere: „In dieser Situation können die Umlaufsperren zur Falle werden.“

„Allgemeine Gefahrensituationen nicht als Gefahr begriffen“

Die Antwort, die die Fraktion von der Stadtverwaltung in der jüngsten Sitzung des Stadtbezirksrates erhielt, fiel ernüchternd aus: „Bei dem Überweg handelt es sich nicht um eine Gefahrenquelle“, teilte Stadtbezirksmanagerin Anke Drude im Auftrag der Infra mit. Umbaumaßnahmen seien daher nicht geplant, zumal der Überweg kürzlich erst angepasst worden sei. Hans-Joachim Hofmann reagierte verärgert: „Ich finde es allgemein ärgerlich, dass Gefahrensituationen nicht als Gefahr begriffen werden, sondern man erst dann eingreift, nachdem Unfälle passieren.“

Hoffmann, selbst stark sehbehindert, wurde danach generell: „Die Anforderung an Barrierefreiheit sollte bedeuten, dass Menschen mit Behinderungen Stellen wie diesen Stadtbahnübergang gefahrlos passieren können.“ Wenn man die Verkehrswende wolle, dann gehöre dazu, dass es solche Engstellen nicht geben dürfe.

Infra: Umlaufsperren vermindern das Gefahrenpotenzial

Die Infra hatte bereits im Februar des Jahres generell zu den Umlaufsperren ausgeführt: Sie seien da, um Passanten so zu leiten, dass sie der sich nähernden Straßenbahn entgegenblicken. Zudem solle die Geschwindigkeit von Radfahrern reduziert werden, da sie eine Stadtbahn zu spät sehen würden, wenn sie geradewegs die Gleisanlagen queren. Das Gefahrenpotenzial würde auf diese Weise gemindert. Außerdem würden Umlaufsperren die Aufmerksamkeit von Fußgängern oder Radfahren auf die Gleisanlagen generell erhöhen: „Ein unbedachtes und unaufmerksames Queren der Gleisanlagen wird vermieden.“

Und weiter: Umlaufsperren hat die Infra so konstruiert, dass der Überlappungsbereich der Geländer mindestens genauso groß sei wie die Durchgangsbreite – in der Regel 1,5 Meter. Sollte ausreichend Platz sein, so könnten die Umlaufsperren aber auch verbreitert werden, auf je zwei Meter. Für den Übergang Arthur-Gerlt-Weg sei dies jedoch nicht geplant, so die Infra zum konkreten Fall.

Gefahrenloser Weg zur Haltestelle für Sehbehinderte

Mehr Erfolg hatten die Grünen dafür bei ihrem Antrag, die Ampelquerung über die Straße Feldbuschwende zur Haltestelle sowie die Gleisquerung mit einem akustischen Ampelsignal und Bodenleitsystem auszustatten – diesen Antrag befürwortete der Stadtbezirksrat einstimmig. Es bestehe noch eine Lücke von der Straße Feldbuschwende hin zur gleichnamigen Haltestelle, die geschlossen werden sollte, damit Sehbehinderte nicht kurz vor der Haltestelle den letzten Abschnitt ohne Hilfssystem zurücklegen müssten, so die Begründung.

Die Grünen forderten deshalb, zumindest die nördliche Ampel an der Haltestelle sowie die Querung der Gleise mit einem Bodenleitsystem und einem akustischen Signal auszustatten. Dem folgte der Stadtbezirksrat ohne Debatte einstimmig.

