﻿Hannoversche Werkstätten und DHL betreiben inklusiven Kiosk Linie 6 im Neubaugebiet Kronsrode

Bemerode. Zwar sind erst einige Mieter in Hannovers größtes Neubaugebiet „Kronsrode“ gezogen, aber der Stadtteilkiosk ist schon da – inmitten von Baukränen und Baufahrzeugen. Seit dieser Woche gibt es im „Kiosk Linie 6“ unweit der Stadtbahnhaltestelle Stockholmer Allee nicht nur Kaffee und frisch belegte Brötchen, sondern auch Glückwunschkarten, Honig aus eigenem Anbau und Wein von der Lebenshilfe. Zudem kann man hier seine Postgeschäfte erledigen, Briefmarken kaufen und Pakete aufgeben. Betrieben wird der Kiosk in den Räumlichkeiten der Hanova von den Hannoverschen Werkstätten zusammen mit der Deutschen Post DHL.

Eine der zwölf Beschäftigten mit den grauen Polohemden ist Stefanie. Zuvor hat sie bei Contitech in der Keilriemenproduktion gearbeitet. Jetzt freut sie sich vor allem auf den engen Kundenkontakt, die Begegnung mit immer neuen Menschen. Auch Susanne, die zuvor als Erzieherin tätig war, sagt, die Begegnung mit anderen sei ihr am wichtigsten, sie wolle Kundinnen und Kunden beraten, etwa wenn sie eine Glückwunschkarte oder ein kleines Geschenk suchten. Die Lage an der Stadtbahnhaltestelle sei ideal, der nächste Kiosk sei zudem weit weg.

Das Wichtigste ist der Kundenkontakt: Zusatzkraft Ilka (links) bedient mit Domenik und Jeanette eine Kundin. © Quelle: Tobias Wölki

„Inklusion entsteht durch Begegnung“

Manfred Willems, Geschäftsführer der Hannoverschen Werkstätten, sagt, Ziel des Kiosks sei es, begegnungsfördernde Arbeitsplätze zu schaffen. „Denn Inklusion entsteht durch Begegnung.“ Und das Besondere: Durch die Zusammenarbeit mit DHL könnten vielleicht auch Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Werkstätten den Sprung auf den ersten Arbeitsmarkt etwa in andere Postfilialen schaffen.

Sprungbrett: Manfred Willems hofft, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch den Kiosk den Weg in den ersten Arbeitsmarkt schaffen. © Quelle: Tobias Wölki

Rund 1000 Beschäftigte haben die Hannoverschen Werkstätten, rund 350 Menschen leben in eigenen Wohnprojekten, auch in Kronsrode entsteht ein solches. Das angeschlossene Wohncafé soll aber dem gesamten Stadtteil offenstehen.

Kunden willkommen: Auch seine Postgeschäfte kann man in dem neuen Stadtteilkiosk Linie 6 erledigen. © Quelle: Tobias Wölki

Mehr als ein Jahr habe er auf den Kiosk hingearbeitet, berichtet der technische Leiter Carsten Marhenke am Eröffnungstag. Alle Mitarbeitenden des neuen Teams hätten sich bewusst auf die Stellen beworben, zuvor seien sie in Wäschereien, Betriebskantinen oder anderen Bereichen beschäftigt gewesen. „Das Konzept Gastronomie mit Postgeschäft ist etwas ganz Neues.“ Und es bietet Raum für die eigene Entfaltung: Willems berichtet stolz, dass die belegten Brötchen, die im Kiosk verkauft würden, von den Mitarbeiterinnen selbst nach eigenen Rezepten zusammengestellt und benannt worden seien.

Gelegenheit zum Stöbern: Geschenkartikel und Glückwunschkarten gibt es auch. © Quelle: Tobias Wölki

Die ersten Kunden sind Bauarbeiter

Kiosk-Teamleiter Patrick Jarzembski (39) findet das Projekt „einfach nur mega“ und lobt die vielfältigen Einsatz- und Entwicklungsmöglichkeiten für die Beschäftigten, ob es die PC-Arbeit im Postgeschäft sei, die Beratung der Kunden oder die Vorstellung des Bienenprojekts in Kitas und Schulen. Und seine ersten echten Kunden hat der Kiosk Linie 6 am Eröffnungstag auch schon: Vor allem kommen Bauarbeiter, die ihren Kaffee trinken wollen. Geöffnet hat der Kiosk zunächst von montags bis freitags von 7 bis 15.30 Uhr sowie am Sonnabend von 8.30 bis 11.30 Uhr. Unter der Woche soll der Betrieb bald bis 18 Uhr ausgedehnt werden.