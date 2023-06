﻿Ärger um Gartenstadt Anecamp: Kirche bietet Info-Cafe an

Bemerode. Diese Pläne hatten viel Staub aufgewirbelt: Die drei Kirchengemeinden St. Martin Anderten, St. Johannis Bemerode und Jakobi Kirchrode wollen in Bemerode das Bauprojekt „Gartenstadt Anecamp“ realisieren – im südlichen Teil des Kleingärtnervereins (KGV) Hahnenburg. Auf rund 62.000 Quadratmetern soll ein genossenschaftlich organisiertes Wohngebiet nach dem Vorbild des Ecovillage am Kronsberg entstehen. Wie genau das Gelände in Bemerode bebaut werden soll, steht nach Angaben der Gemeinden noch nicht fest. Betroffen sind über 100 Kleingärtner.

Gegen dieses Vorhaben protestiert der Kleingartenverein Hahnenburg, denn die Kleingärtner wollen nicht weg von ihren Parzellen. Nun bieten die Kirchengemeinden ein Info-Cafe an, Termin ist am Freitag, 9. Juni, ab 15 Uhr, auf dem Parkplatz der Firma Helmut Vesterling Installationstechnik, Döhrbruch 66, in Kirchrode. „Die Hahnenburg und Nordkronsberg als Gartenstadt: Wie sollen unsere Gärten aussehen? Wie wollen wir wohnen? Wie halten wir es mit der Religion?“, lautet das Thema der Veranstaltung. Interessierte Anlieger und Bürger sollen mit Garten, Landschaftsplanern, Stadtplanern, Architekten und Theologen diskutieren, so die Idee.

KGV Hahnenburg ist im Kleingartenkonzept zurückgestellt

Das Info-Cafe ist Auftakt eines längeren Beteiligungsprozesses durch die Kirche. Grobe Entwürfe unterschiedliche Gebäudetypen vor. Im Mittelpunkt steht die Gartennutzung. „Wir wollen Wohnen neu denken – und zwar ökologisch, sozial und spirituell“, hatte Stadtsuperintendent Rainer Müller-Brandes bei der Vorstellung der Pläne Ende März gesagt.

Der KGV Hahnenburg ist vom städtischen Kleingartenkonzept betroffen, das bis 2025 eine Reduzierung von Kleingartenparzellen zugunsten von Bauland vorsieht. Inzwischen wurde der Kleingartenverein aus Bemerode in einem Moratorium aber zurückgestellt. Ohnehin überarbeitet die Ratspolitik dieses Kleingartenkonzept aktuell, da Bauland nicht mehr so dringend benötigt wird und es inzwischen wieder eine rege Nachfrage nach Kleingärten gibt. Nach Angaben des Bezirksverbandes der Kleingärtner suchen rund 4000 Hannoveraner eine Parzelle.

