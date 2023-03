﻿Beschwerden über Schimmel und Asbest: Wie marode ist das Bemeroder Rathaus?

Herrschen im Rathaus von Bemerode unzumutbare Arbeitsszustände? Nach einer Begehung will die Stadt ein Luftgutachten in Auftrag geben, um einen möglichen Schadstoffgehalt durch Asbest-und Schimmelfasern zu ermitteln. Zudem haben sich die Grünen im Stadtbezirksrat Kirchrode-Bemerode-Wülferode eingeschaltet. Sie verlangen von der Stadt Antworten zur Arbeitssicherheit.

Bemerode. Wie marode ist das Bemeroder Rathaus? Nach massiven Beschwerden von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gegenüber dieser Zeitung über Schimmelbildung, Asbest, pfeifenden Heizungen und undichten Fenstern hatte der städtische Personalchef Matthias Görn mit Kollegen aus den Fachbereichen Jugend und Gebäudemanagement die Räume jetzt inspiziert. Ergebnis: Es gibt ein Luftgutachten, um den Schadstoffgehalt etwa durch Asbest und Schimmelporen zu erfassen. Eine Grundsanierung des Rathauses aber ist ausgeschlossen – es fehlt das Geld.

In dem Gebäude sind zwei Einrichtungen untergebracht: der kommunale Sozialdienst und ein Bürgeramt der Stadt. Während das Bürgeramt im Erdgeschoss vor einigen Jahren saniert wurde und in einem akzeptablen Zustand ist, sind die Arbeitsbedingungen in den sechs Etagen darüber bescheiden. Vom Ergebnis der Begehung zeigten sich die Mitarbeitenden des kommunalen Sozialdienstes enttäuscht. Ihnen sei zum Beispiel kein Zeitraum genannt worden, wann der Schimmel etwa in den Küchen entfernt würde. Auch darüber, wann das Luft-Schadstoffgutachten erstellt werde, habe man sie im Umklaren gelassen, heißt es.

Im Brandfall sollen Mitarbeiter durch die Fenster klettern

Aus Sicht der Stadtangestellten ebenfalls unbefriedigend gelöst wurde das Thema Fluchtwege. Die gibt es nicht, im Alarmfall müsse man von der Feuerwehr über die Fenster gerettet werden, so die Überlegung. Ebenso sollen sich in den Wänden Asbestfasern befinden – den Angestellten soll geraten worden seien, Abstand zu den Wänden zu halten, damit sich kein Asbest löse. Zudem gestaltet sich das Ausbessern der undichten Fenster offenbar als schwierig. Dies ginge nur, wenn Teile der Fassade mit herausgenommen würden, da beides miteinander verbunden sei, kam bei der Begehung heraus – unterm Strich eine finanziell aufwendige Maßnahme.

Die Stadt teilte auf Nachfrage mit, das Gebäude sei „grundsätzlich nutzbar“. „Auftretende Mängel werden aufgenommen und beseitigt“, so Stadtsprecher Dennis Dix. Neben laufenden Sanierungen an Fenstern und Heizkörpern zeichnen sich „mittelfristig notwendige umfangreiche Sanierungs- und Baumaßnahmen deutlich ab“, so die Stadt weiter. „Ein konkreter Zeitplan liegt derzeit noch nicht vor.“ Kurzfristig sollen aber die Tee-Küchen auf den Etagen erneuert und fehlende Schränke ersetzt werden.

Grüne: Wie oft wurde die Raumluft schon geprüft?

Das Bemeroder Rathaus beschäftigt nun auch den Stadtbezirksrat in seiner nächsten Sitzung. Die Grünen haben eine Anfrage zur Arbeitssicherheit im Rathaus an die Stadtverwaltung gerichtet, die sie in der Sitzung am Mittwoch, 8.März, beantwortet. Die Fraktion bezieht sich auf die bekannt gewordenen Beschwerden der Stadtmitarbeiter. Sie hält fest, dass die beschriebenen Mängel und die dazu in der Presse veröffentlichten Fotos das 2019 erstellte Gutachten zu einer Sanierung des Hauses ergänzen und den Eindruck einer notwendigen Prüfung der gesetzlich vorgegebenen Arbeitssicherheit vor Ort vermitteln würden.

Entsprechen die Arbeitsplätze den Standards der Technischen Regeln für Arbeitsstätten (ASR)? In welchen Abständen werden diese Regeln überprüft und wann passierte dies zuletzt? Wie engmaschig wird die Raumluft zum Beispiel auf Schimmelsporen überprüft? Und: Welche Maßnahmen sind wann geplant, um bekannte Mängel zu beseitigen? Auf diese Fragen gibt die Stadtverwaltung in der kommenden Woche Antworten.

Der schlechte bauliche Zustand des Bemeroder Rathauses ist spätestens seit einem Gutachten der Stadt Hannover von 2019 bekannt. Aktuell geht die Verwaltung von Sanierungskosten von gut 13 Millionen Euro aus. Zuletzt haben Mitglieder des Stadtbezirksrates Kirch­ro­de-Be­me­ro­de-Wül­fe­ro­de von rund 20 Millionen Euro gesprochen. Das 1969 fertig gestellte Gebäude befinde sich noch im „baulichen Ursprungszustand“, heißt es im Gutachten. Seit der Errichtung des Rathauses habe es kaum Instandhaltungsmaßnahmen gegeben. Bei den Haushaltsberatungen Ende 2022 fiel eine durch die Grünen aus Bemerode angeregte Bereitstellung von finanziellen Mitteln durch.