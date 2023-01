﻿Jugendgewalt in Hannover: Gute Signale vom Kronsberg

Der Stadtbezirksrat Kirchrode-Bemerode-Wülferode hat erste Ideen vorgestellt, wie die Gewalt von einer Gruppe Jugendlicher am Kronsberg eingedämmt werden kann. Bei allem, was noch kommt, ist Nachhaltigkeit das Wichtigste, meint Redakteur Andreas Voigt.

Bemerode. Gewalt-Präventionskurse ab der Kita, mehr Freizeitangebote durch Mitternachtssport oder eine Skater- und BMX-Anlage, dazu die Ausweitung von Öffnungszeiten im Krokus: Der Stadtbezirksrat Kirchrode-Bemerode-Wülferode hat jetzt Ideen vorgestellt, wie Gewalt und Vandalismus durch eine Gruppe Jugendlicher eingedämmt werden kann. Unabhängig davon, wie wirkungsvoll sie am Ende sind: Aktuell ist am wichtigsten, dass das Problem am Kronsberg, das offenbar so viele Jahre nicht gesehen oder ausgesessen wurde, nun endlich angegangen wird. Wie entschlossen, wird sich in den kommenden Wochen zeigen.

Die Gewalt und der Vandalismus durch diese Gruppe Jugendlicher ist beileibe kein eindimensionaler Vorgang, der sich allein mit einer von innen heraus entwickelten Zerstörungswut junger Menschen erklären lässt. Die Ursachen sind vielschichtig. Wie immer in solchen Fällen. Sie beginnen im Elternhaus etwa durch Desinteresse am eigenen Kind, gehen weiter über allgemeine Langeweile in der Freizeit durch fehlende Hobbies bis hin zum gegenseitigen Anstacheln in einer Gruppe. Insofern muss das, was an Vorschlägen kommt, nachhaltig sein. Befristete Angebote, die allein durch eine zeitlich eingeschränkte Förderung zustande kommen, dürften deshalb schnell ins Leere laufen.

Genauso wichtig ist aber auch, das Anwohner Polizei und Politik bei ihren Bemühungen unterstützen. Stichwort: bürgerschaftliches Engagement. Die Initiative „Wir am Kronsberg“, die sich vor kurzem gebildet hat, ist dafür ein gutes Beispiel. Mitmachten und Ideen entwickeln statt Kopf in den Sand zu stecken: Es sind gute Signale, die gerade vom Kronsberg kommen.