﻿Bauprojekt „Gartenstadt Anecamp“: Eine Stadt braucht auch Kleingärten

. Besitzerinnen und Besitzer von Schrebergärten geraten in Ballungsräumen zunehmend unter Druck. Angesichts explodierender Mieten stellt sich die Frage, ob es sich eine Stadt noch erlauben kann, weiterhin wertvolle Flächen – gerade in Citynähe – für Gemüsebeete und Gartenzwerge zu vergeben.

Auch in Hannover herrschte seit Jahren akuter Wohnraummangel vor allem an bezahlbaren Wohnungen. Diese Situation hat sich mit den großen Neubaugebieten Kronsberg-Süd und mit der Wasserstadt Limmer inzwischen ein wenig verbessert – entspannt hat sie sich aber nicht. Denn noch immer explodieren die Mieten, und Menschen müssen erschwingliche Wohnungen in Hannover mit der Lupe suchen.

Kleingärten einfach wegbaggern? War nie Stadtphilosophie

In den Nachkriegsjahren spielten die Kleinbiotope noch eine wichtige Rolle bei der Versorgung mit Obst und Gemüse. Das gilt heute eher nicht mehr. Also weg mit den Kleingartenanlagen? Selbstverständlich nicht. Einerseits ist ein gewisses Maß an Grünflächen immer gut fürs Stadtklima. Andererseits muss eine Großstadt wie Hannover ausreichend Flächen für Menschen bereithalten, die einen Rückzugsort ersehnen, an dem sie Blumen pflanzen, Tomaten ernten und Weißkohl für das Sauerkraut setzen können.

In Hannover wird inzwischen sehr viel und großflächig gebaut. Insofern wäre weniger Tempo bei der Umwandlung von Kleingärten in Bauland durch die Stadt absolut richtig. Ob das Areal des Kleingärtnervereins Hahnenburg in Bemerode als Bauland infrage kommt, wird die Stadt 2024 prüfen. Es könnte also sein, dass die „Gartenstadt Anecamp“ gar nicht gebaut wird. Kleingartenkolonien pauschal wegzubaggern war bislang nicht die Philosophie im Neuen Rathaus und sollte es auch künftig nicht sein.