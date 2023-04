Um das Wohngebiet „Gartenstadt Anecamp“ in Hannover-Bemerode gibt es Streit zwischen dem Kleingartenverein Hahnenburg und der Kirche. Die Laubenpieper wollen ihr Areal für das von drei Gemeinden geplante Projekt nicht hergeben – und setzen auf die Unterstützung der Ratspolitik.

Bemerode. „Kleingärten erhalten. Keine Gartenstadt Hahnenburg“ – so steht es in großen Lettern auf grünen Plakaten, die Mitglieder des Kleingartenvereins (KGV) Hahnenburg an die Umzäunung ihrer Kolonie zwischen Südschnellweg und Lange-Feld-Straße gehängt haben. Zudem verteilt der Vorstand postkartengroße Flyer an die umliegenden Bemeroder Haushalte. „Unterstützen Sie uns durch eine aktive Beteiligung an der Diskussion im Stadtteil!“, ist darauf unter anderem zu lesen. Auch eine Unterschriftenliste gegen die jüngsten Baupläne auf dem Areal wollen die 138 Pächter der Anlage demnächst auf den Weg bringen. Sie zeigen sich offenbar wehrhaft gegen das Vorhaben der Kirche.