﻿Gartenstadt Anecamp in Bemerode: Nur ein schickes Wolkenkuckucksheim?

Neues Angebot

Heimatmuseum in Seelze erweitert seine Öffnungszeiten

Spiele vergangener Zeit können Kinder ab sofort im Heimatmuseum in Seelze kennenlernen. Mit diesem neuen Angebot an jedem ersten Freitag im Monat will der Verein neue Zielgruppen gewinnen.