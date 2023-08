﻿Gartenstadt Anecamp: Kein Runder Tisch möglich

Bemerode. Im Konflikt um die Bebauungspläne der Kirchengemeinden aus Bemerode, Kirchrode und Anderten für den größten Teil der Fläche vom Kleingartenverein Hahnenburg (Bemerode) zeichnet sich keine Lösung ab. Der Bezirksverband der Kleingärtner lehnt einen Runden Tisch aller Beteiligten ab. Den hatte Ratsherr Bala Ramani, zugleich umweltpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion, für die Zeit direkt nach der politischen Sommerpause angeregt. Doch die Kleingärtner wollen dieses Gespräch nicht führen.

„Solange die Stadt und der Rat keine Änderung der aktuellen Situation im Kleingartenkonzept herbeiführt, sehen wir keinen Sinn darin, uns an einen Runden Tisch zu setzen. Darüber sind wir uns im Präsidium einig“, sagt Reinhardt Martinsen, der Präsident vom Bezirksverband Hannover der Kleingärtner. Es gebe auch gar keine Not, das Gelände des Kleingartenvereins Hahnenburg in Wohnungen umzuwandeln. Am Kronsberg enstünden aktuell 3500 Wohnungen und das Projekt Wasserstadt Limmer sei auch noch nicht abgeschlossen.

„Der Bezirksverband springt nicht über jedes Stöckchen“

Andreas Hildebrandt, der Rechtsanwalt des Bezirksverbandes, sagt: „Über die Umwandlung von Kleingärten in Wohnungen mit den Kirchengemeinden zu reden, ist nicht nötig. Vertragspartner des Kleingartenkonzeptes sind die Stadt Hannover und der Bezirksverband der Kleingärtner.“ Bei dem Runden TIsch gehe es lediglich darum, vertragliche Verbindlichkeiten aufzuweichen. „Der Bezirksverband springt nicht über jedes Stöckchen, das ihm hingehalten wird.“

Darum geht’s: Auf dem Gelände des Kleingartenvereins (KGV) Hahnenburg am Döhrbruch in Bemerode planen die drei Kirchengemeinden St. Martin Anderten, St. Johannis Bemerode und Jakobi Kirchrode, denen das Gelände auch gehört, die Gartenstadt Anecamp – im südlichen Teil des Kleingartengeländes. Auf rund 62.000 Quadratmetern soll ein genossenschaftlich organisiertes Wohngebiet nach dem Vorbild des Ecovillage am Kronsberg entstehen.

Rund 5000 Hannoveraner möchten gerne einen Kleingarten

Insgesamt ist es aber noch recht vage. Nur so viel: 500 bis 900 Personen sollen generationenübergreifend in der Gartenstadt leben. Sie wird autofrei, es gibt nur Mehrfamilienhäuser mit Wohnungen in verschiedenen Größen, angeordnet in schollenartigen Inseln zwischen viel Grün. Die Geschosse sind bislang nicht festgelegt, dürfen bei drei oder vier liegen. Öffentliche Flächen werden von allen Bewohnern genutzt. Und da auch das Spirituelle im Konzept der Gartenstadt berücksichtigt wird, gibt es einen Kirchenraum. Zudem eine Kita, ein Fitnessstudio und ein öffentliches Café.

In den Blick ist der Kleingartenverein geraten, weil er Teil des Kleingartenkonzeptes der Stadt Hannover ist, mit dem nicht benötigte Parzellen für Bauland freigegeben werden können. Im Verlauf der Jahre aber wurden Kleingärten immer beliebter, aktuell gibt es stadtweit eine Warteliste von rund 5000 Hannoveranern, die gerne einen Kleingarten bewirtschaften möchten.

Vor dem Hintergrund dieser Entwicklung hatte der Rat der Stadt schon 2019 ein Moratorium beschlossen, wonach die Kleingartenkolonien am Döhrbruch nicht vor 2025 in Bauland umgewandelt werden dürfen. Baurechtlich sind auf dem Areal aktuell also Kleingärten festgeschrieben. Da das Moratorium in zwei Jahren endet, wollen die drei Kirchengemeinden den Umwandlungsprozess nun einleiten – und stoßen auf heftigen Widerstand der Kleingärtner.

SPD: Weiter ginge es nur mit Unterstützung der Kleingärtner

Auch in der Ratspolitik sieht man die Baupläne eher skeptisch. „Wenn die Kleingärtner ihre Parzellen nicht verlassen wollen, dann wird es schwierig, das Problem zu lösen“, sagt Ramani. Nur wenn es eine Alternativfläche gebe, die die Kleingärtner akzeptierten, und auch eine Entschädigung annehmen würden, könnte es weiter gehen, so der umweltpolitische Sprecher der SPD. Danach sieht es aktuell aber nicht aus.

