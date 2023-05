﻿Kronsberg-Süd bekommt den fünften Elterntreff Hannovers

Bemerode. Im Neubaugebiet Kronsberg-Süd im Stadtteil Bemerode startet am 1. August eine Kita mit angeschlossenem Familienzentrum, betrieben durch den privaten Träger „Maschseekinder“. Diese Einrichtung wird der fünfte Elterntreff im Stadtgebiet, die die Stadt in Wohnquartieren mit besonderem Handlungsbedarf seit ein paar Jahren einrichtet. Die Stadt bezuschusst die Einrichtung mit 772.000 Euro.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zielgruppen sind zugewanderte Familien, Alleinerziehende und Eltern mit Kindern unter drei Jahren. Elterntreffs gibt es bereits in den Stadtteilen Vahrenheide, List, Calenberger Neustadt und Mühlenberg, jeweils in unterschiedlicher Trägerschaft. Der Stadtbezirksrat Kirchrode-Bemerode-Wülferode und der Jugendhilfeausschuss haben dem Aufbau des fünften Elterntreffs in Hannover jetzt zugestimmt.

Kita betreut ab August bis zu 125 Kinder ab einem Jahr

Das Neubaugebiet Kronsberg-Süd ist mit seinen mehr als 4100 Wohneinheiten das zurzeit größte Neubaugebiet in Niedersachsen. Die Planungen sehen unter anderem den Aufbau eines inklusiven und sozialen Teil-Wohnquartiers vor, für das die Kindertagesstätte als Familienzentrum mit Elterntreff vorgesehen ist. Der Träger baut eine Kita für Eltern mit Kindern bis 6 Jahren, die inklusiv und mehrsprachig ist und sich auch an sozial schwächere Familien oder Elternteile richtet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

In der neuen Kindertagesstätte werden bis zu 125 Kinder im Alter von einem Jahr bis zum Schuleintritt betreut. Es gibt ab Sommer zwei Krippengruppen für jeweils 15 Kinder zwischen einem und drei Jahren, drei Kindergartengruppen mit jeweils 25 Kindern im Alter von 3 Jahren bis zum Schuleintritt sowie eine altersübergreifende Gruppe mit bis zu 25 Kindern im Alter von einem Jahr bis zum Schuleintritt. Die Betreuungszeiten sind ganzjährig montags bis freitags von 8 Uhr bis 16 Uhr. Früh- und Spätdienste sind ebenfalls vorgesehen.

HAZ