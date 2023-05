﻿Licht für die finsteren Ecken am Kronsberg

Bemerode. Schlecht beleuchtete Wege und dunkle Straßenecken wegen defekter Straßenbeleuchtungen – das soll im Wohnquartier Kronsberg der Vergangenheit angehören. Der Stadtbezirksrat Kirchrode-Bemerode-Wülferode hat in einem interfraktionellen Antrag jetzt die Stadtverwaltung aufgefordert, die defekten Laternen zeitnah auszutauschen, um so die subjektive Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger auf den Straßen zu erhöhen. Der Austausch der Beleuchtungen ist Teil des Konzeptes zur Eindämmung der Jugendkriminalität am Kronsberg.

Zunächst soll Enercity die Leuchten auswechseln, die durch offensichtlichen Vandalismus zerstört worden sind, um damit dunkle Ecken und sogenannte Angsträume für die Bürger vom Kronsberg abzubauen. Ganz oben auf der Prioritätenliste steht der Bereich Liethfeld, dann werden auf dem Rabbiner-Dr.-Emil-Schorsch-Platz neue Leuchten aufgestellt, heißt es in dem verabschiedeten Antrag. Und: Sollte es nach dem Austausch der Leuchten erneut zu Ausfällen durch Vandalismus kommen, so wünscht sich der Bezirksrat, dass Enercity dann besser geschützte Leuchtmittel einsetzt.

Ein Hundekot-Tütenspender für die Enthorststraße

Auch das soll das öffentliche Erscheinungsbild verbessern: In der Straße Enthorststraße/Katzenwinkel wird ein Hundekot-Tütenspender und ein passender Mülleimer aufgestellt. Der Mülleimer soll dann in den Tourenplan der Stadtreinigung mit aufgenommen werden. Die Kosten für Anschaffung, Montage und Befüllung des Spenders mit Tüten übernimmt in diesem Jahr der Bezirksrat, so ein weiterer interfraktioneller Beschluss.

