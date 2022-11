Mit Messer bewaffneter Mann raubt Tankstelle in Hannover-Bemerode aus

Hannover. Die Polizei Hannover fahndet nach einem Tankstellenräuber. Der etwa 25 Jahre alte Mann hatte am Sonntagabend, 27. November, in der Brabeckstraße in Bemerode eine Tankstelle überfallen. „Der Täter bedrohte den Angestellten mit einem Messer und floh mit seiner Beute in unbekannte Richtung“, erklärte Polizeisprecher Dennis Schmitt am Mittwoch.

Der Überfall geschah gegen 20.35 Uhr. Der Räuber sei mit einem Geldbetrag in dreistelliger Summe zu Fuß geflüchtet. Die Täterbeschreibung des Angestellten (39): Der Vermummte ist etwa 1,65 Meter groß und von schlanker Figur. Er trug eine schwarze Mütze, ein schwarzes Tuch vor Mund und Nase und hatte einen schwarzen Parka sowie eine schwarze Jogginghose mit weißen Streifen an. Außerdem war er mit schwarzen Handschuhen und weißen Turnschuhen bekleidet.

Der Zentrale Kriminaldienst Hannover bittet Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können, unter Telefon (0511) 109 5555 anzurufen.