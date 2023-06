Gestohlener Motorroller brennt am Kronsberg – Brandstiftung?

Hannover. Ein Motorroller hat in der Nacht von Dienstag, 13. Juni, auf Mittwoch am Kronsberg gebrannt. Zuvor wurde das Fahrzeug von einem Privatgrundstück gestohlen. Die Polizei geht derzeit von Brandstiftung aus. Verletzt wurde niemand.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nach Angaben der Polizei alarmierten Anwohner in der Nacht zu Mittwoch gegen 0.20 Uhr die Einsatzkräfte. „Der Brand ereignete sich in unmittelbarer Nähe zur Anschrift Lehmbuschfeld“, sagt Ceyhun Kaan Oguz von der Polizeidirektion Hannover. Bei dem Brand entstand ein Sachschaden am Motorroller von etwa 4000 Euro. Die Polizei ermittelt wegen vorsätzlicher Brandstiftung. Das Zweirad war zwischen 31. Mai und 5. Juni aus einem Carport an der Straße Oheriedentrift gestohlen worden.

Die Polizei sucht weiterhin nach Tätern und bittet Zeugen, sich beim Kriminaldauerdienst unter Telefon (0511) 1095555 zu melden.

HAZ