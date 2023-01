﻿Bürgersprechstunde am Kronsberg: Nach Jugendkrawallen zeigt Polizei Präsenz – noch ohne große Resonanz

Vor Ort: Die Polizei bietet jetzt eine Bürgersprechstunde auf dem Thie am Kronsberg an.

Erster Schritt hin zum Dialog: Die Polizeistation in Hannover-Bemerode bietet nach Bekanntwerden jahrlanger Attacken von Jugendlichen auf Bewohner des Wohnquartiers Kronsberg eine Bürgersprechstunde auf dem Thie an. Die Resonanz am Mittwoch war noch verhalten, vielleicht lag es aber auch am schlechten Wetter.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket