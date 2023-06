﻿Debatte am Kronsberg: Sind auch das verbotene Schotterbeete?

Bemerode. Am Thie im Wohnquartier Kronsberg im Stadtteil Bemerode gibt es seit vielen Jahren Gräserbeete, deren Untergrund mit kleinen Steinen, beziehungsweise Schotter belegt sind. Analog zum Marstall in der City, wo die Stadt 2019 eine ähnliche Anlage angelegt hat. Gegen Hauseigentümer mit Schottergärten geht die Stadt Hannover seit einiger Zeit vor. Das sorgte bei den Beeten am Marstall bereits für Kritik und Irritationen bei Bürgerinnen und Bürgern. Im Falle der Beete am Thie hat jetzt die CDU im Stadtbezirksrat Kirchrode-Bemerode-Wülferode ihre Verwunderung ausgedrückt und von der Stadt eine klare Position dazu erhalten.

Bei den Beeten auf dem Kronsberg handele es sich nicht um Schotterbeete, sondern um gestaltete Gräser-Stauden-Beete. Diese seien mit einer Mineralmulchschicht aus Basalt abgedeckt. „Damit wird die Verdunstung aus dem Beet verringert und die Feuchtigkeit länger im Boden gehalten, um das Pflanzenwachstum zu unterstützen“, erläuterte Stadtbezirksmanagerin Stefanie Seeliger. Anders als bei den Schotterbeeten stehe die Begrünungsabsicht im Vordergrund. Als Schottergarten bezeichnet man eine Gartenfläche, die hauptsächlich aus Steinen, Schotter oder Kies besteht. Pflanzen sind dort keine oder sehr wenige zu finden. Meistens ist der Boden verdichtet, so dass Wasser nicht oder kaum versickern kann.

Bauordnung nur für Privatleute

Ein weiterer Unterschied zu den verbotenen Schottergärten laut Stadtverwaltung: Unter der Mineralmulchschicht am Thie befinde sich abgemagertes Substrat, das für die verwendeten Stauden ideal sei. Dass die Stadt Hauseigentümern Schottergärten nicht mehr durchgehen lässt, während sie selbst kleine Steine etwa in den Marstall-Beeten und Beeten am Thie in Bemerode verteilte, begründet die Verwaltung mit unterschiedlichen Rechtslagen.

Die Niedersächsische Bauordnung, die die Vorgaben regele, gelte nur für private Eigentümer. Gesetzliche Vorgaben für Kommunen zur Gestaltung öffentlicher Grünflächen wie für die Stadt Hannover gebe es dagegen nicht, ein bislang unaufgelöster Widerspruch. Öffentlich bekannt wurde jüngst der Fall der Familie Steinmann aus Wülferode, die ihren Schottergarten umbauen muss.

Dem Wind angepasst

Die Beete am Thie hatte die Stadt vor rund zehn Jahren angelegt, um den großflächig betonierten Platz aufzulockern. Wegen der Windverhältnisse auf dem Kronsberg habe man sich für Gräser und Stauden im Rahmen eines Bürgerbeteiligungsprozesses entschieden, so Matthias Fabich von der Bezirksplanung Bauen. Aufgrund dieser Bepflanzung wirke die Fläche gerade über den Winter bis zum Austrieb der Pflanzen eher kahl, wodurch der Mineralmulch deutlich sichtbar sei.

Ein Umbau der Beete auf dem Kronsberg kommt für die Stadt nicht infrage, wohl aber eine Nachpflanzung. Im Oktober will sie die Lücken in den Beeten schließen. Trotz der Ausführungen der Stadt bleiben aber Unklarheiten. Bezirksrätin Larissa Thesen (CDU) kritisiert etwa: „Ein Unterschied ist für Laien optisch nicht zu erkennen zwischen dem, was die Stadt gemacht hat am Thie und was ein Schottergarten ist.“

