﻿Marodes und undichtes Rathaus in Bemerode: Nun schaut die Personalspitze vorbei

Feuchte Wände, pfeifende und leckende Heizungen, undichte Fensterrahmen: Das Rathaus in Bemerode ist baulich in einem sehr schlechten Zustand. Die 40 Mitarbeiter haben sich vor Wochen hilfesuchend an diese Zeitung gewandt, jetzt kommt immerhin der städtische Personalchef zur Visite ins Rathaus.

Bemerode. Tropfende Heizungen, die zudem laut pfeifen, wenn sie Wärme produzieren; Lochbleche an den Fenstern, die sie zusammenhalten; undichte Fensterrahmen, durch die das Regenwasser dringt; defekte Steckdosen, Schimmel und feuchte Wände: Die Arbeitsbedingungen für die etwa 40 Stadtangestellten im Rathaus Bemerode lassen seit vielen Jahren zu wünschen übrig.

Nach einem Bericht in dieser Zeitung handelt die Stadt jetzt: Matthias Görn, der städtische Personalchef, schaut sich mit Kollegen aus den Fachbereichen Jugend und Gebäudemanagement Ende des Monats die Räumlichkeiten in Bemerode an. In dem Gebäude ist der kommunale Sozialdienst und ein Bürgeramt der Stadt untergebracht. Bei den Mitarbeitern in Bemerode gibt es trotzdem noch Irritationen darüber, dass sich die Personalspitze erst Ende des Monats vor Ort ein Bild machen will – rund sieben Wochen, nachdem sie mit ihrem Dilemma an die Öffentlichkeit gegangen waren. „Wir machen Beratungsgespräche mit Familien und Elternteilen unter Bedingungen, die unangenehmer kaum sein können“, heißt es aus der Mitarbeiterschaft.

Seit Fertigstellung des Gebäudes kaum Sanierungen

Feuchtigkeitsschäden, fehlende Fluchtwege und mangelnder Brandschutz: Der schlechte bauliche Zustand des Bemeroder Rathauses ist spätestens seit einem Gutachten der Stadt Hannover aus dem Jahr 2019 bekannt. Aktuell geht die Verwaltung von Sanierungskosten von gut 13 Millionen Euro aus. Mitglieder des Stadtbezirksrates Kirch­ro­de-Be­me­ro­de-Wül­fe­ro­de sprechen hingegen von rund 20 Millionen Euro. Das 1969 fertiggestellte Gebäude befinde sich noch im „baulichen Ursprungszustand“, heißt es im Gutachten. Seit der Errichtung des Rathauses habe es kaum Instandhaltungsmaßnahmen gegeben.

Mehr als nur ein paar Tropfen: Auf den Fensterbänken sammelt sich das Kondenswasser. © Quelle: Privat

Immer wieder wurde die Sanierung des Rathauses auf die lange Bank geschoben, zuletzt hatten die Grünen im Oktober 2022 im Stadtbezirksrat einen Vorstoß unternommen und einen Antrag auf Sanierung eingebracht. Der wurde mehrheitlich auch angenommen. Kerninhalt: Die Stadt soll für die Sanierung des Rathauses im Doppelhaushalt 2023/2024 „Gelder vorausschauend einstellen“. Bei den Haushaltsberatungen fiel dieser Vorstoß der Grünen aus Bemerode dann aber durch. Der Rat stellte kein Geld ein, weil es nicht zur Verfügung steht. Die Gebäudesanierung ist damit erneut auf unbestimmte Zeit verschoben.

„Total vergammelt ist unser Rathaus aber auch nicht“

Bezirksbürgermeister Bernd Rödel (SPD) sagt, die baulichen Zustände seien Angelegenheit der Stadtverwaltung, der Bezirksrat sei nicht erster Ansprechpartner. „Räume, die wir nutzen, sind in Ordnung, wenn auch nicht im Top-Zustand“, sagt der Bezirksbürgermeister. Es werde immer mal wieder was gemacht, für eine Komplettsanierung des Rathauses fehle der Stadt das Geld. „Total vergammelt ist unser Rathaus aber auch nicht.“

Grünen-Fraktionsvorsitzende Christine Jochem pflichtet dem Bezirksbürgermeister bei. „Das Rathaus wird zwar nicht großflächig saniert, aber instand gehalten.“ Sachen, die akut defekt seien, würde die Stadt reparieren. Man sehe aber auch nur die öffentlich zugänglichen Räume wie etwa das Bürgeramt. Was die Politik tun könne, werde sie mit ihrer Fraktion besprechen, so Jochem.