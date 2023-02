﻿Umlaufsperren an Gleisübergängen in Hannover: Zu eng für viele?

Sind die Umlaufsperren an Stadtbahnübergangen im Stadtbezirk Kirchrode-Bemerode-Wülferode für Radanhänger, Lastenräder, Kinderwagen und Rollstühle zu eng? Die Grünen im Stadtbezirksrat wünschen sich eine Verbreiterung – und zwar stadtweit. „Die Leute müssen sich regelrecht durchquetschen“, sagt die Fraktionsvorsitzende.

Bemerode. Sind die Umlaufsperren an den Stadtbahnübergängen entlang der Linie 6 im Stadtbezirk Kirchrode-Bemerode-Wülferode für Kinderwagen, Rollstühle, Senioren-Scooter, Lastenräder und Radanhänger zu eng? Ja, befinden die Grünen im Stadtbezirksrat und führen als Beispiel den Übergang an der Feldbuschwende im Wohnquartier Kronsberg an. „Da müssen sich die Leute regelrecht durchquetschen“, sagt Grünen-Fraktionsvorsitzende Christine Jochem. Eine Verbreiterung der Sperren sei möglich, teilte die Stadtverwaltung in der jüngsten Sitzung des Stadtbezirksrates mit. „Wenn ausreichend Platz dafür ist“, so Stadtbezirksmanagerin Stefanie Seeliger.