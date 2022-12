﻿Grün-Rot überstimmt Bezirksrat: Strecke der Veloroute 6 führt nun doch über die Alte Bemeroder Straße

Der Verlauf der Veloroute 6 hatte sich im Sommer zum kommunalpolitischen Streitthema im hannoverschen Stadtbezirksrat Kirchrode-Bemerode-Wülferode entwickelt. Nun hat Grün-Rot eine Entscheidung getroffen – gegen den Willen des Bezirksrats.

Hannover. Entlang der Alten Bemeroder Straße oder über die Straße Am Sandberge? Über den Streckenverlauf der Veloroute 6 in Bemerode hatte es im Stadtbezirksrat Kirchrode-Bemerode-Wülferode über die Sommermonate hinweg eine längere und kontrovers geführte Debatte gegeben. Am Ende setzten sich CDU, FDP und SPD in einem gemeinsamen Antrag gegen die Grünen durch: Die Veloroute sollte über die Straße Am Sandberge führen und damit anders als von der Stadtverwaltung vorgeschlagen.