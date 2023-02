Die Alte Bemeroder Straße im Stadtbezirk Kirchrode-Bemerode-Wülferode wird zum Herzstück beim Ausbau der Veloroute 6. Im Stadtbezirksrat hat die Stadt jetzt bekannt gegeben, dass sie sowohl zur Fahrradstraße als auch zur Einbahnstraße in Richtung Osten werden soll. Beim Thema Einbahnstraße ist das letzte Wort aber wohl noch nicht gesprochen.

Bemerode. Durch den Bau der Veloroute 6, die durch den Stadtbezirk Kirchrode-Bemerode-Wülferode führt, fallen rund 16 Parkplätze weg – für die Einrichtung einer Fahrradstraße in der Alten Bemeroder Straße. Zudem soll dieses Nadelöhr in Bemerode zur Einbahnstraße in Richtung Osten werden. Das teilte die Stadtverwaltung auf Anfrage der CDU in der jüngsten Sitzung des Stadtbezirksrates mit. Allerdings ist das letzte Wort über die Einbahnstraße noch nicht gesprochen: Eine Einbahnstraße einzurichten sei Sache des Stadtbezirksrates, sagte Bezirksbürgermeister Bernd Rödel (SPD). Dies könne man im Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetz nachlesen.