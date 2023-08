﻿Mitten im hohen Gras: Ersatzhaltestellen in Hannover-Bemerode sind meist nicht barrierefrei

Hannover. Fällt die Stadtbahnlinie 6 aus, und es wird ein sogenannter Schienenersatzverkehr mit Bussen nötig, stehen mobilitätseingeschränkte Üstra-Kunden im Stadtbezirk Kirchrode-Bemerode-Wülferode oft vor einem Problem: Die Ersatzhaltestelle ist in der Regel nicht barrierefrei. Entweder stehen die Fahrgäste dort im hohen Gras oder an Haltebuchten, die für die üblicherweise eingesetzten Gelenkbusse nicht die erforderliche Länge haben. Folge: Die Busse können nicht an den Rand heranfahren, wodurch eine große Lücke zwischen Gehweg und Buseinstieg entsteht. Diese ist für Menschen im Rollstuhl nur mit Mühen zu überwinden – wenn überhaupt.

Das will der Stadtbezirksrat nun ändern. Das Gremium hat einen von den Grünen in der jüngsten Sitzung eingebrachten Antrag auf barrierefreie Umgestaltung aller Ersatzhaltestellen entlang der Stadtbahnlinie 6 einstimmig angenommen – Stadtverwaltung und Üstra müssen nun zusehen, ob und wie sie dieses Vorhaben umsetzen. Konkret heißt es: „Die Verwaltung wird aufgefordert, alle Haltestellen des Schienenersatzverkehrs entlang der Linie 6 so umzugestalten oder zu versetzen, dass diese in der Praxis barrierefrei nutzbar sind und sich zudem für normalen Autoverkehr eindeutiger von normalen Parkbuchten unterscheiden beziehungsweise bis an den Fahrbahnrand ausgebaut werden.“

„Einige Haltestellen sind an hoch bewachsenen Grünflächen“

„Für eine erfolgreiche Verkehrswende ist nicht nur eine Steigerung des Radverkehrs ein allgemein ausgegebenes Ziel, sondern auch die des öffentlichen Personennahverkehrs. Um dies zu erreichen, muss die dazugehörige Infrastruktur barrierefrei werden, damit die Nutzung der Verkehrsmittel für alle möglich ist“, sagt die Grünen-Fraktionsvorsitzende Christine Jochem. Für die Haltestellen der Stadtbahnen im Stadtbezirk Kirchrode-Bemerode-Wülferode sei die Barrierefreiheit bereits hergestellt. Nicht aber beim Schienenersatzverkehr mit Bussen.

„Einige Haltestellen befinden sich direkt an hoch bewachsenen Grünflächen, andere an Haltebuchten, die für die üblicherweise eingesetzten Gelenkbusse viel zu kurz sind, sodass sie nicht an den Rand heranfahren können”, so der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen, Hans-Joachim Hoffmann. Ein Paradebeispiel sei der Ersatzhalt am Pressehaus (Haltestelle August-Madsack-Straße). Die Haltestelle für den Schienenersatzverkehr dort befindet sich an einem schmalen Grünstreifen zwischen den Gleisen und der Bemeroder Straße. „Das hat schon etwas von einem Schildbürgerstreich”, halten die Grünen fest.

Stromausfall im Juni: Üstra musste Ersatzverkehr einrichten

Ähnlich verhalte es sich bei Ersatzhaltestellen mit Haltebuchten. Diese hätten gleich zwei Probleme: Erstens seien sie oft zu kurz, um von den Bussen angefahren zu werden. Zum anderen würden sie oft von Autos zum Parken genutzt, da sie optisch wie normale Parkbuchten aussehen. Die Grünen verwundert das. „Das Problem wurde offensichtlich auch erkannt, denn bei geplanten Ersatzverkehren werden zusätzlich Halteverbotsschilder aufgestellt, bei kurzfristigen Maßnahmen geht das natürlich nicht”, kritisiert die Fraktionsvorsitzende Jochem weiter.

Für Mobilitätseingeschränkte sei dies ein echtes Problem. „Wenn sie sich nicht darauf verlassen können, auch im Falle eines Ersatzverkehres zu ihrem Ziel zu kommen, ist der öffentliche Personennahverkehr für sie nicht geeignet und damit unterm Strich nicht inklusiv”, sagt Jochem. Dies sei nicht nur ein theoretisches Problem: Erst Anfang Juni sei es zu einem Stromausfall auf der Linie 6 gekommen, weshalb ein Ersatzverkehr eingerichtet werden musste.

