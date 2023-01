Wann wird das 18. Gymnasium auf dem Sportplatz in Bemerode gebaut?

Hannover. Der Bau des 18. Gymnasiums in Bemerode wird konkreter. Stadtbezirksrat Kirchrode-Bemerode-Wülferode und Bauausschuss haben dem städtischen Entwurf zum Bebauungsplan jetzt zugestimmt. Er ist allerdings noch recht grob umrissen, eine konkrete Planung hat die Stadt nicht vorgelegt. So ist etwa die Lage der Schulgebäude auf dem Grundstück noch nicht festgelegt. Nach aktuellem Stand sollen sie aber direkt an der Emslandstraße und der Straße Am Sandberge errichtet werden. Das Flächenangebot mit etwa 16.500 Quadratmeter Grundstücksfläche bezeichnet die Stadtverwaltung als „eher knapp bemessen“.

Die vierzügige Schule wird zwischen der Straße Am Sandberge und der Stadtbahn aufFlächen gebaut, die derzeit durch den TSV Bemerode als Sportfläche sowie durch die Schützengesellschaft Bemerode als Schießsportanlage genutzt werden. Dazu gibt es noch eine Dreifeldsporthalle – alles auf städtischem Grundstück. Die Stadt prüft zurzeit, ob die neue Schule in öffentlich-privater Partnerschaft (ÖPP) errichtet werden kann. Heißt: Grundstück und Gebäude bleiben in städtischer Hand, ein privater Partner würde sich dann um Planung, Bau und Finanzierung kümmern. Und der Betrieb sowie die Unterhaltung der Schule wären dann wieder Sache der Stadt.

An der Stelle des künftigen Gymnasiums stehen zurzeit noch eine Sportanlagen. © Quelle: Andreas Voigt

Dreifeldsporthalle bekommt eine Tribüne mit etwa 280 Plätzen

Die Hallensportnutzung ist sowohl für den Schul- wie auch für den Vereinssport vorgesehen. Im Stadtteil bestehe ein nachhaltiger Bedarf für eine solche Sporthalle, der in der gesamtstädtischen Betrachtung auch zu einer Entlastung der bestehenden Warteliste für Nutzungszeiten in Hallen dieser Größenordnung führe, so die Stadt. Die Dreifeldsporthalle soll noch eine mit Tribüne mit etwa 280 Plätzen bekommen. Organisatorisch gehört die Sporthalle später zum Gymnasium, zu dem noch Mensa, Parkplatz, Bolzplatz und Laufbahn kommen.

In der aktuellen Planungsphase hat die Stadt weder Bauweise Geschossflächenzahl festgesetzt. Allerdings schreibt sie bereits eine weitgehende Dachbegrünung vor. Um den sicheren „An- und Abreiseverkehr“ der Schülerinnen und Schüler zu gewährleisten, wie es in der Vorlage heißt, müssen die Gehwege an der Emslandstraße und an der Straße Am Sandberge noch verbreitert werden.

Fertigstellung hängt an weiteren Bau-Vorhaben in Bemerode

Mit der Stadtbahnhaltestelle „Emslandstraße“ direkt südlich der Schule und der Bushalte-stelle Emslandstraße an der Straße Am Sandberge, sowie den Bushaltestellen an der Brabeck-straße (Halt Bemeroder Rathausplatz und Brabeckstraße) gebe es eine sehr gute Anbindung an den Nahverkehr. Neben dem Regiobus der Linie 330 wird das Gymnasium von den Bus-linien 123 und 124 angefahren. Die Stadtbahnlinie 6 – Haltestelle Emslandstraße – verbindet den Stadtteil Bemerode außerdem mit dem Wohnquartier Kronsberg und der Messe in die eine Richtung sowie die City in die andere Richtung. Während der üblichen Schulzeiten fährt die Linie 6 im Zehnminutentakt. Die Stadt erwartet, dass mehr als die Hälfte der Schüler später Busse und Bahnen nutzen.

Zunächst als Unterkunft für Flüchtende Vorgesehen: An der Stelle der „Blauen Schule“ soll später das Vereinsheim der Bemeroder Sportlerinnen und Sportler Platz finden. © Quelle: Katrin Kutter

Einen Zeitplan, wann die Schule fertiggestellt ist, gibt es noch nicht. Das hat im Wesentlichen damit zu tun, dass die „Blaue Schule“ zunächst nicht abgerissen wird, wie ursprünglich geplant. Die Stadt hatte kurz vor den Weihnachtsferien bekannt gegeben, dass sie die „Blaue Schule“ noch als Not-Unterkunft für Geflüchtete nutzt. Dieses Areal ist als Erweiterung für das Vereinsheim des TSV Bemerode vorgesehen. Solange es diese Fläche nicht gibt, kann das Vereinshaus nicht erweitert werden, in das die Schützengesellschaft mit einem Schießstand unterkommen soll.