﻿Gymnasium, Grundschule, Vereinsheim: Warum stocken die Neubauten in Bemerode?

Eines der ungelösten Bauprojekte in Bemerode: Auf dem Schützenplatz Am Sandberge soll Hannovers 18. Gymnasium gebaut werden.

Bemerode. Ein gemeinsames Vereinsheim für den TSV und die Schützengesellschaft Bemerode, das Gymnasium Am Sandberge, eine neue Grundschule mit Zweifeld-Turnhalle: Nirgendwo sonst im Stadtgebiet gibt es so viele Vorhaben zum Ausbau der Infrastruktur wie in Hannovers Stadtteil Bemerode. Insgesamt sind es zehn Bauvorhaben, die größtenteils miteinander verbunden sind, weil sie zeitlich aufeinander aufbauen.

Da es bei diesen Infrastrukturmaßnahmen aber nicht vorangeht, macht die SPD im Stadtbezirksrat Kirchrode-Bemerode-Wülferode nun Druck: Sie fordert von der Stadtverwaltung bis spätestens zum 14. Juli des Jahres einen verbindlichen Zeitplan, wann welcher Bau realisiert wird. „Vor allem die Schützengesellschaft und der TSV Bemerode können nicht planen, da unklar ist, wann und wo Trainingskapazitäten zur Verfügung stehen“, sagt SPD-Fraktionsvorsitzender Michael Quast.

Zur Infrastrukturplanung Bemerode-Ost gehören zehn Projekte

Zur Infrastrukturplanung Bemerode-Ost hatte die Stadt insgesamt zehn Bauprojekte zusammengefasst und bei einer Bürgerversammlung im Januar 2018 der Öffentlichkeit vorgestellt: neue Tennis-und Rasenplätze für den TSV Bemerode, einen Jugendrasenplatz, eine neue Stellplatzanlage, einen neuen Festplatz, den Neubau einer Grundschule mit Zweifeld-Sporthalle, den Neubau des Gymnasiums Am Sandberge, der Abriss des Schulzentrums Bemerode und den Wegfall der Rasenplätze am Standort Sandberge (für den Schulneubau). Bemerode ist der am kräftigsten wachsende Stadtteil Hannovers, weil dort die meisten Baugebiete ausgewiesen werden rund um das Wohnquartier Kronsberg.

„Die Bauplan-Verfahren sollten bis 2020 abgeschlossen und bis 2026 sollten alle Teilprojekte fertiggestellt werden“, hält die SPD fest. Und: „Ein zwischendurch erstellter Zeitplan sah für August 2021 die Eröffnung des neuen gemeinsamen Vereinsheimes von TSV und Schützengesellschaft vor.“ Weder hätten die notwendigen Bebauungspläne bis heute den Satzungsbeschluss erreicht, noch wurde zum Beispiel das Vereinsheim eröffnet, sagt Fraktionschef Quast weiter. Auch gebe es weder für dieses Vereinsheim noch für die Grundschule oder das Gymnasium konkrete Baupläne.

„Es fehlen die zeitlichen Entwicklungsperspektiven“

Dies habe negative Auswirkungen in vielerlei Hinsicht, heißt es bei der SPD. Neben der notwendigen Planungssicherheit für die Schulverwaltung bei der Vorhaltung von Schulplätzen hätten gerade die Vereine TSV Bemerode, die SG Bemerode und der Kronsberg-Life-Tower einen Anspruch auf Planungssicherheit. „Diese ist aber aufgrund der fehlenden zeitlichen Entwicklungsperspektiven nicht gegeben“, ,meint die SPD. Diese Sportvereine hätten in der Vergangenheit sehr oft und lange Ruhe bewahrt, wenn es um Verschiebungen gegangen sei. „Jedoch ist irgendwann auch für die Vereine der Zeitpunkt gekommen, wo sie eine klare und verlässliche Auskunft bedürfen, wenn es um ihre eigenen weiteren Planungen für die Zukunft geht“, argumentiert die Bezirksratsfraktion in ihrem Antrag weiter.

Denn so lange die notwendigen Bauschritte auf der Bezirkssportanlage zeitlich nicht klar seien, könnten die Vereine ihre Arbeit nicht planen und auch keine neuen Mitglieder gewinnen. „Ebenso wird es kaum gelingen, die für das Training notwendigen Übungsleiterpositionen zu besetzen, wenn die Vereine keine klare Entwicklungsperspektiven anbieten können“, sagt Fraktionschef Quast. Daher sei es dringend erforderlich, die Zeitpläne mit verlässlichen Entwicklungsperspektiven zu aktualisieren.