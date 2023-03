﻿Kronsberger Höfe: Bezirksrat gibt grünes Licht für soziales Wohn-und Lebensprojekt

Bemerode. Das Wohn-und Lebensprojekt Kronsberger Höfe, das im Verlauf des Jahres entstehen soll, nimmt seine nächste bauliche Hürde: Die Stadt und die Sozialgenossenschaft, die das Projekt betreibt, bereiten aktuell einen Durchführungsvertrag vor. In dem ist geregelt, was genau mit welchen zeitlichen Fristen gebaut wird. Der Stadtbezirksrat Kirchrode-Bemerode-Wülferode hat diesem Vertrag jetzt einstimmig zugestimmt.

Das Lebens-und Wohnprojekt schließt sich östlich an das Wohngebiet Kronsberg an und befindet sich auf dem Grundstück an der Wasseler Straße 1 im ehemaligen Hotel Kronsberger Hof. 56 Wohnungen sind geplant, darunter je eine Wohngruppe für Studierende, Senioren und alleinlebende Frauen. Diese Wohnungen haben unterschiedliche Zuschnitte, einige von ihnen sind Mietwohnungen im geförderten Wohnungsbau. Die Mehrgenerationen-Anlage soll ab Ende Ende 2024 bewohnbar sein.

Längst abgerissen: Das damalige Hotel Kronsberger Hof im Jahr 2000. Auf dem Gelände entsteht jetzt das Neubauprojekt. © Quelle: Karl Krull

Ei soziales Wohn-und Lebensprojekt für Menschen

Einst Tagungsort und Ausflugsziel, dann Flüchtlingsunterkunft, zuletzt heruntergekommener Leerstand: Das ehemalige Hotel Kronsberger Hof in Bemerode hat eine bewegte Geschichte hinter sich und trägt nun den Namen des ambitionierten Wohnprojektes im Quartier Kronsberg. Neben den Wohnungen gibt es in dem generationsübergreifendem Projekt noch eine Kita, eine Krippe und ein Café.

Der Stadt entstehen bei dem Bauprojekt keine Kosten, denn sie hatte das Areal in der Größe von 20.000 Quadratmetern konzeptgebunden verkauft an die „Wohn-und Lebensprojekt Kronsberger Höfe GbR“ veräußert. Die realisiert nun ein soziales Wohn- und Lebensprojekt für Menschen unterschiedlicher Herkunft, Kultur, Religion, Alter, sozialer, gesundheitlicher oder wirtschaftlicher Situation.

Drei Gebäudekomplexe in U-Form-Anordnung geplant

Das Konzept sieht drei Gebäude mit insgesamt 2700 Quadratmetern Nutzungsfläche vor. Ein U-förmiger Komplex bietet Platz für Wohnungen und eine Kita. Acht behindertengerechte Wohnungen sollen entstehen. Den Innenhof sollen die Bewohner gemeinsam nutzen, Terrassen und Balkone orientieren sich zum gemeinschaftlichen Innenbereich. In einem weiteren Gebäude sind Wohngruppen für Senioren und Studenten vorgesehen. Auch kleinere Wohnungen für alleinstehende Frauen sind geplant. Daneben soll ein Gemeinschaftshaus entstehen, das Platz für ein Bürger-Café mit Außenbewirtschaftung, eine Weinstube und einen Veranstaltungsraum bietet.

Von den 56 Wohnungen sollen 20 als sozialer Wohnungsbau vermietet, die restlichen 30 als Eigentumswohnungen vermarktet werden. Die Wohnungen sind zwischen 25 und 100 Quadratmeter groß. Vom Studenten bis zur fünfköpfigen Familie sollen hier alle Platz finden. Trotz des hohen Anteils an Sozialwohnungen (40 Prozent) ist eine Zweiklassengesellschaft nicht das Ziel – alle Wohnungen werden den gleichen Standard bekommen. In der Kindertagesstätte sind eine Kita-Gruppe (25 Kinder) und eine Krippe (15 Kinder) geplant. Dazu kommt noch eine Wald-Kita-Gruppe mit noch einmal 15 Kindern. Träger ist das Diakoniewerk Kirchröder Turm.

Ende 2018 machte Stadt den Kronsberger Hof dicht

Nach dem sogenannten „Ecovillage“ ist dies das zweite ehrgeizige Wohnprojekt am Kronsberg. Den Kronsberger Hof hatte die Stadt 2016 übernommen. Von 2017 an waren in dem Hotel drei Wohngruppen mit unbegleiteten minderjährigen Geflüchteten untergebracht, betreut von Diakovere. Im Sommer 2018 waren es nur noch zwei Wohngruppen, ehe die Stadt Ende 2018 das Gebäude wegen baulicher Mängel und erloschener Betriebserlaubnis endgültig dichtmachte.