﻿Unübersichtliche Situation: Kommt ein Zebrastreifen vor die Grundschule Feldbuschwende in Hannover-Bemerode?

Bemerode. Sicherer Weg zur Grundschule Feldbuschwende und zurück nach Hause: Künftig soll ein Zebrastreifen vor der Schule über die Oheriedetrift das Überqueren der Straße ungefährlicher machen. Diese Idee haben die Grünen jetzt im Stadtbezirksrat Kirchrode-Bemerode-Wülferode vorgestellt und dafür ungeteilte Zustimmung von den Fraktionen erhalten. Es wäre der erste Zebrastreifen auf dem Kronsberg. Ob er tatsächlich kommt, ist allerdings offen. Im Fall der Grundschule Alemannstraße in Vahrenwald hatte die Stadtverwaltung im Herbst 2022 einen Zebrastreifen abgelehnt – mit Verweis auf die polizeiliche Unfallstatistik, die dort unauffällig sei. Auch der Wunsch aus Bemerode unterliegt dieser Prüfung.

Die Grünen im Stadtbezirksrat sehen die Notwendigkeit in zweifacher Hinsicht als gegeben an: wegen des inzwischen stark genutzten Geh- und Radwegs auf der Ostseite der Oheriedentrift bis hin zur Grundschule und wegen des allgemeinen Zuzugs von Neubürgern durch die Bebauung von Kronsberg-Nord. Dadurch ist die Zahl der Fußgänger und Radfahrer rund um die Grundschule allgemein angestiegen. „Insbesondere zu Schulzeiten hat sich die Anzahl von Straßenquerungen in diesem Bereich stark erhöht“, so die Grünen. An einem zufällig gewählten Tag im Winter hatten sie nach eigenen Angaben morgens zwischen 7.50 Uhr und 8.15 Uhr insgesamt 190 Straßenüberquerungen gezählt.

Kinder gehen oft ohne Rücksicht auf Autos über die Straße

Bei dieser Zählung habe man beobachten können, so die Grünen weiter, dass Autos oft nur intuitiv für Kinder hielten, um ihnen dadurch das Überqueren der Oheriedetrift zu ermöglichen. Und: Kinder seien häufig trotz nahender Autos losgegangen – als wäre dort bereits ein Zebrastreifen auf der Straße aufgebracht. Dies jedoch könne zu gefährlichen Situationen führen, wenn die haltenden Fahrzeuge überholt würden oder aber die Fahrzeuge aus der Gegenrichtung nicht anhielten. „Das zeigt den Bedarf. Daher drängt sich ein Zebrastreifen dort geradezu auf”, sagt die Grünen-Fraktionsvorsitzende Christine Jochem.

Weiteres Argument: Die Verkehrssituation für kleine Kinder sei entweder durch (falsch) parkende und haltende Autos oder durch wartende Fahrzeuge vor der Schule sehr unübersichtlich. „Vonseiten der Eltern ist ein Zebrastreifen an dieser Stelle ein oft geäußerter Wunsch und auch seitens des Kontaktbeamten der Polizei wird dieser Bedarf gesehen“, so Jochem weiter. Gleichzeitig könne den Kindern im Rahmen der Verkehrserziehung das richtige Verhalten an einem Zebrastreifen besser beigebracht werden. „Bislang ist dies für die Kinder der Grundschule nur in der Theorie möglich, da in der nahen Umgebung schlicht kein Zebrastreifen zur Verfügung steht”, sagt die grüne Fraktionschefin.

Grüne generell für mehr Zebrastreifen vor Schulen

Generell ist die grüne Bezirksratsfraktion der Meinung, dass der gesamte Stadtteil Bemerode mit Zebrastreifen unterversorgt ist. „Aktuell gibt es lediglich vor der Grundschule am Sandberge einen Zebrastreifen.“ Deshalb, so Jochem, sei es gut möglich, dass die aktuelle Zebrastreifen-Initiative ihrer Fraktion nicht die letzte im Stadtbezirk gewesen ist. „Wir werden die Augen nach weiteren sinnvollen Orten offenhalten.“