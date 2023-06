﻿Benefizkonzert für Erdbebenopfer in Syrien und der Türkei im Juni in Herrenhausen

Anfang Februar verwüstete ein Erdbeben die Grenzregion zwischen der Türkei und Syrien – die Aufbauarbeiten dauern an. Hannoversche Vereine organisieren für den 18. Juni eine Benefizveranstaltung in der Galerie Herrenhausen.

Herrenhausen. Das Ensemble Megaphon lädt zusammen mit dem asambura ensemble und der Band Gelewêj zu einer Benefizveranstaltung für die Erdbebenopfer in Syrien und in der Türkei in die Galerie Herrenhausen an der Herrenhäuser Straße 3a ein.