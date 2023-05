﻿Hannover: Berliner Kette „Paper & Tea“ eröffnet Filiale an der Oper

Tee, Papier und Geschenkartikel: Die Berliner Ladenkette „Paper & Tea“ eröffnet bald eine Filiale an der Georgstraße in Hannovers City. Die Fensterfront neben Manufactum macht bereits Werbung. Neben Waren sollen auch Kulturveranstaltungen angeboten werden.

Hannover. An der Georgstraße zieren die Fenster des Geschäfts neben dem Warenhaus Manufactum verschiedene edele Motive in Schwarz-Weiß. Darunter ein Tiger, eine Libelle und ein Turner. Hereinblicken kann man nicht. Was entsteht hier? Ein großer Schriftzug gibt Aufschluss: „You drink coffee I drink tea my dear.“ Es wird eine Filiale der Berliner Ladenkette „Paper & Tea“. Das Unternehmen hat bereits 15 Stores – darunter 13 in Deutschland und jeweils einen in Wien und Zürich.