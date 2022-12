﻿„Berliner Kissen“ und „Kölner Teller“ sollen Raser in Vahrenwald ausbremsen

Anwohner der Straßen Hirtenweg, Nordring und Gradestraße in Vahrenwald sind genervt von Autofahrern, die sich nicht an Tempo 30 halten. Der Bezirksrat setzt nun auf „Berliner Kissen“ und „Kölner Teller“.

So sehen „Berliner Kissen“ aus: Sie sollen den Verkehr in einem Wohnviertel in Vahrenwald beruhigen – wie hier im Helleweg in Altwarmbüchen.

Hannover. „Gefühlt halten sich nur Fahrschüler an Tempo 30“: So brachte es ein Anwohner auf den Punkt, der sich in der Einwohnerfragestunde des Stadtbezirksrats Vahrenwald-List über zu schnellen Autofahrerinnen und Autofahrer in seinem Kiez beschwerte. Gemeint ist die Tempo-30-Zone in den Straßen Hirtenweg, Nordring und Gradestraße in Vahrenwald.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Erst vor wenigen Jahre wurde dort die Straßendecke erneuert. „Das lädt offenbar zum schnellen Fahren ein“, vermutet der Anwohner. „Außerdem probieren einige wohl auch die neuen Reifen aus, die sie im Reifenhandel um die Ecke gekauft haben.“

„Berliner Kissen“ oder „Kölner Teller“?

Die Grünen haben die Beschwerde des Anwohners zum Anlass genommen, den Verkehr dauerhaft zu beruhigen. Geschehen soll dies mithilfe sogenannter „Berliner Kissen“ oder „Kölner Teller“, also künstlichen Bodenunebenheiten, die den schnellen Verkehrsfluss stoppen. So könnten spielende Kinder, Radfahrer und auch ältere Menschen geschützt werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Thematisiert wurde auch der temporäre Blitzer, der im September im Bereich Hirtenweg/Nordring/Gradestraße aufgestellt worden war – mit Erfolg. „Dadurch kam es laut Anwohnern zur entsprechenden Einhaltung der Geschwindigkeit“, heißt es im Antrag der Grünen. „Leider trübt sich das Ergebnis nach dem Entfernen direkt wieder ein.“ Kaum sei der Blitzer entfernt worden, „wurde der alte Zustand durch die Autofahrenden wiederhergestellt“.

Der Bezirksrat stimmt für die Installation von sogenannten Berliner Kissen oder Kölner Tellern sowie regelmäßige Blitzwochen durch den mobilen Blitzer. Nun muss die Stadtverwaltung entscheiden.