﻿Berufsschüler machen aus der Siegessäule am Waterlooplatz eine Friedenssäule

In ganz Niedersachsen haben Schulen kurz vor den Herbstferien Zeichen für den Frieden gesetzt. An der Waterloosäule in Hannover war es ein besonders großes – und es war eine Gemeinschaftsaktion von vier Schulen.

Hannover. Sie haben Friedenstauben aus Papier gefaltet und bei einer Stadtrallye erkundet, wie Krieg und Frieden Hannover geprägt haben – und zum Abschluss versammelten sich mehr als 600 Schülerinnen und Schüler von vier Berufsbildenden Schule am Freitag an der Waterloosäule und stellten sich zum Friedenszeichen auf. Zugleich wurde die Säule mit einem übergroßen Friedensbanner versehen, auf dem das Wort Frieden in verschiedenen Sprachen stand, auch auf Arabisch, wie eine Schülerin freudig anmerkte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Carsten Roisch, Leiter der Berufsbildenden Schulen (BBS) Hannah Arendt, lobte, dass dies eine schulübergreifende Aktion von vier Standorten sei. Neben der Hannah-Arendt-BBS waren auch die BBS 2, die BBS 3 und die BBS-ME beteiligt. Das Kultusministerium hatte Schulen in ganz Niedersachsen vor den Herbstferien dazu aufgerufen, sich für den Frieden zu engagieren.

Aus der Siegessäule wird eine Friedenssäule

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Wir stehen hier auf dem Waterlooplatz unter der Siegessäule“, sagte Roisch. Mit der Säule werde an die Schlacht von Waterloo und den Sieg über Napoleon erinnert. „Wir stehen an einem Denkmal des Krieges, des Sieges und des Triumphes der Gewinner über die Verlierer.“ Und seit Februar gebe es wieder Krieg in Europa, nämlich in der Ukraine. „Menschen verlieren ihr Zuhause, Menschen verlieren Menschen, die sie lieben, und Menschen verlieren ihr Leben.“ Im Krieg könne man nur verlieren, im Frieden dagegen gewinne man – Freiheit, Sicherheit, auch Geld, weil es der Wirtschaft besser gehe. Und deshalb mache man an diesem Tag mit dem Banner aus der Sieges- eine Friedenssäule. Aus dem Stoff sollen später an der Anna-Siemsen-Schulen Taschen genäht und verkauft werden, „ganz im Sinne der Nachhaltigkeit“, sagt Roisch.

Friedenssäule und Friedenszeichen: Eine Drohne nahm dieses Bild am Waterlooplatz aus der Luft auf. © Quelle: privat

„Es geht um Frieden für die ganze Welt“, sagt Schülerin Lotte (18). Man wolle den Ländern, in denen Krieg herrsche, seine Solidarität versichern, ergänzt Hennes (16). Eine andere Schülerin sagt aber auch resignierend: „Das bringt doch nichts.“ Im Frühjahr habe man schon einmal eine ähnliche Aktion für die Ukraine gemacht: „Und da ist immer noch genauso Krieg wie damals, das hört nicht auf.“