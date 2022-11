﻿Hannover: Besetzte Bäume am Südschnellweg werden nicht geräumt

Hannover. Auch wenn es keine offizielle Bestätigung von der Polizei gibt: Am Montag soll die umstrittene Rodung am Südschnellweg beginnen. Nach Informationen dieser Zeitung sind für das Wochenende mehrere Hundertschaften Bereitschaftspolizisten auch aus anderen Bundesländern zum Einsatz abkommandiert, um das Areal abzusichern. Das Land versucht aber, eine Eskalation zu verhindern.

Südschnellweg Hannover: Polizeieinsatz am Wochenende, aber keine Camp-Räumung

Bei einem Gespräch am Montagabend hat Niedersachsens Verkehrsminister Olaf Lies (SPD) den Baumbesetzerinnen und -besetzern nach übereinstimmenden Angaben die Zusage gegeben: In diesem Winter wird definitiv nur der Teil westlich der Hildesheimer Straße inklusive den Randstreifen an den Sportplätzen gerodet, der für den Bau von Tunnel und Behelfsbrücke unverzichtbar sei.

Damit gibt es für die grünen Areale am Schnellweg im Landschaftsschutzgebiet Leinemasch eine zehnmonatige Schonfrist. Denn was bis Ende Februar nicht gerodet ist, darf bis Oktober 2023 aus Naturschutzgründen nicht fallen. „Wir suchen mit den Klimagruppen gemeinsam nach Lösungen, und wir wollen während der Gespräche keine irreversiblen Fakten schaffen“, sagt Minister Lies. Auch das Areal der besetzten Bäume, von den Aktivisten „Tümpeltown“ genannt, wird deshalb nicht geräumt.

Runder Tisch auch mit Klimagruppen

Aus der Straßenbaubehörde ist zu hören, dass dies ursprünglich anders geplant war. Für den Ausbau des Südschnellwegs mit Tunnel, neuen Brücken und Seitenstreifen, der Schnellweg auf nahezu doppelte Breite erweitert, hätte die Rodung ursprünglich bis Februar 2023 in einem Zug vorgenommen werden sollen, um weiteren Protesten die Grundlage zu entziehen und die Baustelle komplett vorzubereiten. Auch der kleine Tümpel, nach dem der Ort der Besetzung benannt ist, sollte in den kommenden Wochen zugeschüttet werden.

Weil es angesichts der Klimadiskussionen aber erhebliche Fragezeichen um den Umfang des Straßenausbaus gibt, die längst auch breite Teile der Bevölkerung erfasst haben, wolle die neue Landesregierung in Berlin ausloten, was an der Planung möglicherweise noch zu ändern ist, sagt Lies. Der Minister hat einen Runden Tisch einberufen, an dem außer verschiedenen Umwelt- und Klimagruppen auch Wirtschaftsverbände, Kammern und andere Interessengruppen sitzen. Dort sollen Alternativen erörtert werden.

Delegation fährt nach Berlin

Für den 22. Dezember ist in Berlin ein gemeinsamer Termin bei der zuständigen Staatssekretärin von Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) vereinbart, an dem auch Vertreterinnen und Vertretern des Runden Tisches teilnehmen. „Wir wollen die Ist-Lage abstimmen und besprechen, wie wir weiterkommen können“, sagt Lies. Er werde vorher keine Prognose abgeben, was möglich sei.

Zankapfel: Der Südschnellweg (hier: Döhren in Blickrichtung Ricklingen) soll auf nahezu doppelte Breite ausgebaut werden. © Quelle: Michael Thomas

Das juristische Problem: Der Neubau des Südschnellwegs in neuer Breite (wegen der Sicherheit) und Höhe (wegen des Hochwassers) ist seit 2021 planfestgestellt, er hat also quasi Gesetzeskraft. Er kollidiert zwar nach Auffassung von Umweltgruppen mit den Pariser Klimazielen und dem aktuellen Klimaurteil des Bundesverfassungsgerichts. Doch diese sind noch nicht mit den Straßenbaubestimmungen des Bundes harmonisiert.

„Situation deeskalieren“

Lies sagt, ihm gehe es jetzt darum, „die Situation zu deeskalieren und gemeinsam Lösungen zu suchen“. Es gebe auch mit den Klimagruppen keinerlei Dissens zu dem Tunnelprojekt, das den Schnellweg in Döhren unter die Erde verbannt, ebensowenig zu der dafür notwendigen Behelfsbrücke über die Hildesheimer Straße. Er hoffe daher, dass es am Wochenende, wenn die Bereiche zwischen dem Baumbesetzerareal und Döhren für die Rodung vorbereitet werden, zu keinen gewalttätigen Auseinandersetzungen komme.

Die Klimagruppe Ende Gelände, die zum Teil für das Baumbesetzungscamp spricht, hat die Zusage des Ministers im Grundsatz positiv aufgenommen. Es sei zwar eine schlechte Nachricht, dass die Rodung beginnen solle, hieß es auf Twitter. Man begrüße aber die Zusage, dass die Besetzung „für die kommenden zehn Monate safe“ (sicher) sei. Auch das Gespräch in Berlin sei ein „kleiner Erfolg – trotzdem bleiben wir wachsam“.

Gespräch am Lagerfeuer

Aus der Twitternachricht geht hervor, dass Lies am Dienstag bereits zum zweiten Mal zum Gespräch in dem besetzten Areal war. Dem Vernehmen nach geschah das am Montag um 17 Uhr. Weil es dunkel war, haben sich alle Beteiligten ums Lagerfeuer gesetzt. Lies will das nicht kommentieren, er sagt dazu nur: „Uns läuft die Zeit weg. Wir müssen dringend reden. Und wir versuchen, während der Gespräche keine Fakten zu schaffen.“

Ob der Polizeieinsatz noch abgesagt wird, gilt als unsicher. „Ich kann mich nur um Deeskalation kümmern – aber die Lageeinschätzung liegt vollständig bei der Polizei.“ Fakt sei aber, dass die Bereiche zwischen besetztem Areal und Hildesheimer Straße noch in diesem Winter gerodet werden müssten, um das Tunnelbauprojekt nicht zu gefährden. „Ich hoffe, dass das ohne Gewalt vonstatten geht“, sagt Lies.