﻿Sanierung der IGS Linden: Konkrete Pläne kommen April 2024

Linden. Wer am Mittwochabend zu der öffentlichen Versammlung der Stadt und der IGS Linden über die möglichen Baumaßnahmen in der Schule gegangen ist und auf klare Pläne gehofft hat, wurde wohl enttäuscht. Klare Entscheidungen wurden noch nicht getroffen. Dafür gab es hoffnungsvolle Ideen für die Zukunft und eine neue Projektgruppe im Zuge eines Beteiligungsverfahrens: Beteiligt sind Vertreterinnen und Vertreter der Stadt Hannover, der IGS Linden und der Architektenfirma Remke Partner. Die Gruppe will sich in den nächsten Monaten zusammensetzen und gemeinsam ein Konzept für die Sanierung und eventuelle Erweiterung der IGS entwickeln.

Dunkle Hallen, alte Toiletten, Schülerinnen und Schüler müssen auf Heizungen sitzen anstatt an Tischen und die Oberstufe befindet sich in einer ganz anderen Straße – die mögliche (und nötige) Sanierung oder Erweiterung der IGS Linden ist schon seit Jahren ein Thema. Seit 2017, so Schulleiter Tobias Langer, steht die Idee im Raum. Immer wieder wurden mögliche Pläne vorgestellt und dann doch wieder abgewiesen. Sanierung, Erweiterung, Neubau oder doch ganz lassen? Diese Fragen sollen in den kommenden Monaten geklärt werden.

Sanieren statt neu bauen

Seit Mai arbeite die sogenannte Lenkungsgruppe bereits. Die Architekten führten Gespräche mit Eltern, Lehrenden, Schülerinnen und Schülern und der Stadt Hannover, um „die DNA der Schule kennenzulernen“, so nannte Tanja Remke, Innenarchitektin, es. Die dabei genannten Wünsche wurden gesammelt, um sie in die Planung mit einzubinden. Unter anderem kam dabei der Wunsch nach einem gemeinsamen Schulstandort, der Erhalt des alten Baumbestandes, Freizeitbereiche und eine Öffnung zum Stadtteil Linden auf.

Nun will die Lenkungsgruppe gemeinsam die unterschiedlichen Ideen und Konzepte prüfen. Dabei will sie offen gegenüber allen Optionen bleiben – auch einer eventuellen Erweiterung über den Südschnellweg. Einzig eines scheint schon fest verplant, sollte die IGS weiter mit Remke Partner zusammen arbeiten wollen: Einen Abriss und Neubau wird es wohl nicht geben. Denn, wie Remke erklärte, seien Sanierungen viel nachhaltiger als Neubauten. Die alten Materialien speichern weiter Kohlenstoffdioxid und es entstehe weniger Baumüll, so Remke. Sie wolle gerne mit dem arbeiten, was bereits da sei.

40 Prozent der weltweiten CO-Emmissionen kommen aus dem Bausektor und 55 Prozent des deutschen Abfalls ist Baumüll: Tanja Remke erklärt, warum Sanierungen nachhaltiger sind als Neubauten. © Quelle: Christian Behrens

Pädagogische Konzepte

Der Fokus der Lenkungsgruppe soll auf pädagogischen Konzepten und ihren Auswirkungen auf den Bau liegen. Wie sieht die Schule der Zukunft aus? Welche Räume werden benötigt? Die Gruppe will neue Arbeitsplätze und Aufenthaltsräume entwickeln, um auf die individuellen Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen eingehen zu können. „Wir müssen Unterricht neu denken“, erklärte Karin Weisheit, didaktische Leiterin der IGS Linden.

All diese Punkte will die Lenkungsgruppe im nächsten Schritt bis April 2024 prüfen. Wöchentliche Treffen, ein Exkurs zur KGS Leeste bei Bremen – ein früheres Projekt der Remke Partner Gruppe – und Workshops mit unterschiedlichen Beteiligungsgruppen stehen für die kommenden Monate auf dem Plan.

In den Workshops will die Lenkungsgruppe bestimmten Themen zum Beispiel mit Schülerinnen und Schülern, Eltern oder Stadtvertretern besprechen und gemeinsam Konzepte entwickeln. Das Ziel ist es, im April einen Masterplan für das Bauvorhaben vorliegen zu haben. Dann könne ein Vergabeverfahren eingeleitet werden, um über den Wettbewerb ein Bauunternehmen zu finden.

Über das Thema will die Lenkungsgruppe regelmäßig online auf der Website der IGS Linden informieren. Auch zwei Pinnwände stehen im Forum der Schule für Fragen, Wünsche oder Anregungen für die Bürgerinnen und Bürger bereit.

