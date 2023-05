﻿„Glaube ist ein Fundament“: Bettina Tietjen talkt in Hannover über Gott und die Welt

Hannover. Sonst stellt sie selbst die Fragen. Als Moderatorin zählt Bettina Tietjen („DAS!“) ja längst zum Inventar des deutschen Fernsehens. Diesmal jedoch war sie für die Antworten zuständig – und machte auch dabei bella figura.

Rund 180 Gäste waren zum Jahresempfang des Katholischen Büros, das die Interessen der Kirche beim Land vertritt, ins Alte Rathaus gekommen. Prälat Felix Bernard begrüßte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD), der das Verhältnis zwischen Staat und Kirche als „richtig gut“ pries.

Auch Landtagspräsidentin Hanna Naber (SPD) fand aufmunternde Worte für die angeschlagene Institution: Die katholische Kirche habe sich in den vergangenen fünf Jahren modernisiert wie seit den Siebzigerjahren nicht mehr.

Kindheit in strenger Freikirche

Im Talk mit Stargast Bettina Tietjen zeigte der langjährige HAZ-Redakteur Michael B. Berger dann keine Scheu vor großen Themen: „Fangen wird doch mit Gott an“, sagte er lässig – schließlich stand ausdrücklich ein Gespräch „über Gott und die Welt“ auf dem Programm. Und da hatte Tietjen so einiges zu erzählen.

Die Moderatorin wuchs in einer freikirchlichen Gemeinde in Wuppertal auf. „Wir hatten einen sehr strengen Regelkanon“, sagt sie. Fernsehen war tabu, Frauen hatten nichts zu sagen und durften nur Röcke tragen. „So was prägt einen schon.“ Mit 14 Jahren sei sie selbst in einem großen Becken getauft worden. „Wir hatten weiße Hemden über unseren Badeanzügen an – das war sehr skurril“, sagt sie im Rückblick.

Ihr Vater, der schwer traumatisiert aus dem Krieg heimgekehrt sei, habe in dieser Gemeinde etwas gefunden, das ihm die Amtskirche nicht bieten konnte. Sie habe viel mit ihm diskutiert: „Die erschienen mir engstirnig“, sagt sie.

„Gott ist ein Fundament“

Trotz dieser Erfahrungen hat sie nicht gebrochen mit dem Allmächtigen: „Der Glaube an Gott ist ein Fundament, das ich mitbekommen habe und das für mich bis heute gilt“, bekennt sie. „Ich glaube an Gott und daran, dass es etwas gibt, das größer ist als wir selbst.“ Auch mit ihren Kindern, die heute 26 und 28 Jahre alt sind, habe sie abends regelmäßig gebetet – und sie ist bewusst Mitglied der evangelischen Kirche: „Ich möchte die Institution Kirche unterstützen, weil sie gute Dinge tut“, sagt sie. „Gott ist in meinem Leben eine Konstante.“

Wenn Tietjen so talkt, launig geleitet von Michael B. Berger, zitiert sie den Philosophen Sören Kierkegaard und sie erzählt vom Tod ihres Großvaters. Ihr ist die seltene Gabe gegeben, schnell und gleichzeitig halbwegs klug zu sprechen. Ihre Plaudereien können von großer Tiefe und zugleich von großer Leichtigkeit sein, für ihre Schlagfertigkeit bekommt sie manchmal Szenenapplaus.

Ihr Vater hatte Demenz

Etwa wenn die 63-Jährige über das Altern witzelt: „Man kann ja froh sein, wenn man über 60 wird, manche erleben das gar nicht“, sagt sie. Die Klimaaktivisten der Letzten Generation sieht sie mit einem gewissen Wohlwollen: „Ich kann verstehen, dass es junge Menschen gibt, die verzweifeln.“ Und auch mit dem Gendern habe sie keine Probleme: „Veränderung der Sprache ist ganz normal.“

Sehr still wird es im Saal, als sie über die letzte Lebensphase ihres Vaters spricht, der an Demenz erkrankt war. „Je mehr sich sein Verstand verabschiedet hat, umso emotionaler wurde er“, sagt sie. Der zeitlebens sehr kontrollierte Mensch habe sich durch die Krankheit verändert: „Wir waren uns näher, als wir uns im ganzen Leben vorher waren.“ Als Schirmherrin engagiert sie sich heute für ein Hospiz. „In unserer Gesellschaft sollte viel mehr über Sterben und Tod gesprochen werden“, sagt sie. Von Gott und der Welt ist es zu diesen Themen ja nur ein kurzer Schritt.