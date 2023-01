Bewaffneter Überfall auf Supermarkt in Hannover-Bothfeld

Die Serie an bewaffneten Überfällen in und um Hannover setzt sich offenbar weiter fort: Am Mittwochabend haben Unbekannte in Hannover-Bothfeld einen Edeka überfallen. Die Täter konnten trotz Einsatz eines Polizeihubschraubers flüchten.