﻿Suche nach neuen Mitgliedern: Hilft ein „Fest der Vereine“ in Bothfeld-Vahrenheide?

Die Vereine in Bothfeld-Vahrenheide brauchen dringend junge Mitglieder. Mit einem „Fest der Vereine“ im April will sie der Stadtbezirksrat bei ihrer Suche unterstützen und gezielt Schulen ansprechen.

Hannover. Während der Corona-Pandemie haben viele Sportvereine in Hannover stark an Mitgliedern eingebüßt. Mit einem „Fest der Vereine“ will sie der Stadtbezirksrat Bothfeld-Vahrenheide nun bei der Suche nach neuen Aktiven unterstützen. Die Stadtteilpolitiker fordern daher den Rat und die Verwaltung der Landeshauptstadt dazu auf, das Fest zu fördern.