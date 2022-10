﻿Stadtteilpolitiker fordern mehr Geld für Theater in der List und Verein „Märchenkoffer“

Zuschüsse für Projekte im Quartier

Der Stadtbezirksrat Vahrenwald-List hat zugestimmt, bestimmte Projekte auch aus den eigenen Haushaltsmitteln mitzufinanzieren. Das Küchenmuseum World of Kitchen an der Spichernstraße erhält 4000 Euro für Magazinregale. Die katholische Kita St. Joseph an der Isernhagener Straße kann sich über 3000 Euro für einen Rutschenturm freuen. Der Kinderladen Edenstraße braucht Möbel und bekommt dafür 2500 Euro, und der Kinderzirkus Senfkorn an der Walderseestraße erhält für eine Kinderfreizeit und eine Manegenplane einen Zuschuss in Höhe von 1500 Euro.