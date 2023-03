﻿Im Video: Biber verirrt sich in Hannovers Altstadt

Können weite Wege zurücklegen: Biber sind streng geschützt, bringen sich aber ab und an selbst in Gefahr.

Hannover. Ein Biber ist am Dienstagmorgen in Hannovers Altstadt unterwegs gewesen. Wie auch auf mehrfach geteilten Aufnahmen in den sozialen Medien zu sehen ist, lief das Nagetier unter anderem durch die Schmiedestraße.

„Wir haben den Biber gegen 7.30 Uhr in unserem Hof gesehen. Dort hat er sich zunächst aufgehalten und ist dann ums Haus zur Straße gelaufen“, sagt Claudia Will. Das entbehrt nicht einer gewissen Komik, denn sie ist die Chefin des gleichnamigen Jagdausrüsters an der Schmiedestraße. Biber sind aber streng geschützt und dürfen nicht gejagt werden.

Normalerweise bleiben Biber am heimischen Gewässer

„Das Tier hat sich verlaufen. Normalerweise entfernen sich Biber nicht vom heimischen Fließgewässer“, erklärt Holger Machulla, Biber-Experte aus Neustadt und Mitarbeiter beim Team Gewässerschutz der Region Hannover. Für den Fall in Hannover gibt es nach seiner Ansicht zwei mögliche Gründe oder eine Kombination aus beiden. Zum einen bauen Biber an der Leine keine Dämme, sondern Erdbauten in den Böschungen, die aber durch aktuelles Hochwasser geflutet sein könnten. Zum anderen müssen zweijährige Tiere im Frühjahr ihre Eltern verlassen und sich ein eigenes Revier suchen.

Biber verirrt sich in der Altstadt Das Video kursiert in den sozialen Netzwerken, der Urheber ist der Redaktion aber nicht bekannt. Ist dies Ihr Video? Dann melden Sie sich unter hannover@haz.de. © Quelle: privat

Letzteres ist gar nicht so einfach, denn mittlerweile sind die Leine und ihre Nebengewässer nach Angaben des Naturschutzbundes (Nabu) flächendeckend besetzt. In der Landeshauptstadt selbst reichen die Reviere von Süden her bis unmittelbar bis in die Nähe des Landtags und von Norden her bis zum Weddigenufer. Frei ist fast nur noch der Altstadtbereich.

Vergleichbarer Fall am Steintor

„Wenn Biber sich verlaufen oder ein neues Revier suchen, können sie weite Wege zurücklegen“, sagt Machulla. Dabei gelangen sie eigentlich nicht weitab vom Fluss. Machulla kennt nur einen ähnlichen Fall, als eines der Nagetiere im Rotlichtviertel am Steintor gesichtet wurde.

Nun ist die Altstadt frühmorgens kein Hotspot in Sachen Autoverkehr, was den Gast auf Abwegen wohl vor Schlimmerem bewahrt hat. Endgültig in Sicherheit brachten ihn alarmierte Tierfänger, die ihn wieder an die Leine verfrachteten – dorthin, wo es grün und nicht so gefährlich ist.