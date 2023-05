﻿Bienenschwarm legt sich in Hannovers Oststadt auf ein Auto

Hannover. Szenen wie aus einem Film: Tausende Bienen setzen sich auf ein parkendes Auto an der Ostwender Straße (Oststadt), Passanten rufen die Feuerwehr, flüchten, einige zücken ihr Handy. Imker warnen davor, solchen Schwärmen zu nahe zu kommen – auch den Tieren zuliebe sollten umgehend Experten alarmiert werden.

„Am besten entweder die Polizei oder direkt einen Imker anrufen, damit sie den Schwarm einfangen und wegbringen“, rät Horst Schäfer vom Kreisimkerverein Hannover. In der Oststadt übernahmen das die Schwarmretter. Das ist nicht nur für die Menschen von Vorteil, damit sich die herrenlosen Schwärme nicht in urbanen Hohlräumen einnisten. „Die Überlebenschancen für Bienen in der Innenstadt sind niedrig“, so Schwarmretter Marcel Kroeger-Jannetti (40) – es gebe zu wenige Möglichkeiten, sich einzunisten. Baumhöhlen oder verlassene Höfe seien dagegen perfekt, in der City aber eben selten. Imker haben es sich deshalb zur Aufgabe gemacht, den Bienen in ihrer Obhut möglichst gute Lebensbedingungen schaffen zu wollen.

Experten raten: Ruhe bewahren, Hilfe suchen

Solche artgerechte Haltung verhindert, dass die Tiere sich weniger geeignete Stellen zum Nisten suchen – wie das Auto in der Oststadt. Dort konnten die meisten der Tiere durch das Flugloch in einen großen gelben Eimer der Schwarmretter krabbeln. Danach wurden sie in ihre neue Behausung, den Kleingarten Waldesgrün, gebracht. „Leute wissen oft nicht, was sie machen sollen“, weiß Kroeger-Jannetti und verwies darauf, Ruhe zu bewahren und Schwarmretter zu rufen. „Ohne unsere Hilfe würden die Bienen ziemlich sicher verregnen, erfrieren und verenden.“

Zwar gehört der Mai zur regulären Schwarmzeit, in diesem Jahr sind aber auffallend viele davon unterwegs. Woran liegt das? Schäfer verweist auf das Verhältnis von Ammenbienen und Larven. Ammen sind Arbeiterbienen, die mit ihrem Futtersaft die Brutpflege übernehmen. Zwischen ihrem sechsten und zwölften Lebenstag laufen sie zur Höchstform auf, in der Zeit wollen sie ihren Futtersaft unbedingt loswerden. Gibt es keine Larven zu versorgen, schwärmen sie aus.

Siedeln die Bienen um: Schwarmretter Marcel Kroeger-Jannetti und Susanne Gehla. © Quelle: Mirjana Cvjetkovic

Beeinflusst wird die Larvenzahl vom Wetter. Bei gutem Wetter legt die Königin viele Eier, bei schlechtem wenig. Der wechselhafte Frühling mit einigen warmen Tagen und darauffolgenden nassen, kalten Episoden hat für die schwankende Brutzahl, das ungleiche Verhältnis und in der Folge für vermehrte Schwärme gesorgt.

