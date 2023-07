﻿Bigband der Käthe-Kollwitz-Schule spielt zum 20-jährigen Bestehen auf

Hannover. Die Bigband der Käthe-Kollwitz-Schule gilt seit Jahren als eines der besten Jugendjazz-Orchester ganz Niedersachsens und ist das Aushängeschild der Schule. Ihr Repertoire unter der Leitung des Musiklehrers Michael Thiemann umfasst die ganze Bandbreite des Genres, von Klassikern der Jazzliteratur bis zu modernen, zeitgenössischen Werken. In ihrer Geschichte hatte sie bereits einige Auftritte im Ausland, so unternahmen die jungen Musiker 2016, 2017 und 2019 als „musikalischer Botschafter der Unesco City of Music Hannover“ und im Auftrag des Goethe-Instituts Deutschland Konzerttourneen durch China. Im Jahr 2018 spielte die Big Band zudem in Jazzclubs in Polen.

Konzerte zum Jubiläum

Inzwischen besteht die Bigband bereits seit 20 Jahren. Aus diesem Anlass veranstaltete das Orchester zwei Jubiläumskonzerte, zu denen auch einige Gastkünstler eingeladen waren. Dazu gehörte etwa auch der Multiinstrumentalist, Komponist und Bigbandleiter Rolf von Nordenskjöld, der mit der KKS-Bigband und mit der KKS-Allstar-Band auftrat. Außerdem war Benny Brown als Leadtrompeter und als Solist zu erleben.

Die zusammengestellte KKS-Allstar-Band war im zweiten Teil des Konzertes unter der Leitung von Andreas Barkhoff zu hören. Der erste Abend stand unter dem Titel „Stars“. Dabei traten ehemalige Bandmitglieder auf, die mittlerweile gestandene Berufsmusiker sind. Beim zweiten Konzert waren unter dem Motto „junge Wilde“ auch die Bigband „Fat Apple“ der Schillerschule sowie die „S´cooolmasters“ von der Musikhochschule Hannover zu hören. Insgesamt besuchten fast 1000 Zuschauer die beiden Auftritte. er

