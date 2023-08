﻿Hilfe für Opfer: Darum haben Biker eine Jugendliche zum Amtsgericht begleitet

Kostenfrei bis 17:40 Uhr lesen

Großburgwedel

So war die letzte Ausgabe des Hobbykunstfestivals „Kunst in Bewegung“

Das Festival „Kunst in Bewegung“ hat bei der letzten Auflage am Wochenende noch einmal für zufriedene Aussteller und Besucher gesorgt. 2024 soll es ein neues Format in Burgwedel geben, kündigt Organisator Karlheinz Schridde an.