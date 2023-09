﻿Hannover: Bildungsbündnis hofft auf regen Zulauf bei Demo für bessere Bildung

Hannover. Mehr als 150 Organisationen in mehr als 30 Städten in Deutschland rufen am kommenden Sonnabend, 23. September, zu Bildungsprotesten auf – auch in Hannover. „Bildungswende jetzt!“ heißt das bundesweite Bündnis, das in Zeiten, in denen sich Schulen und Kitas in einer tiefen Krise befinden, für eine bessere Bildungspolitik kämpfen will. 16 Organisationen fordern in Hannover zum Bildungskampf auf. Verdi-Gewerkschaftsfunktionärin Sabrina Basti hofft auf großen Zulauf. „Wir werden bemerkbar sein“, sagt sie.

„Kurzfristige Finanzspritzen helfen nicht“

Wie ihre Mitstreiter – unter anderem die AWO Region Hannover, der Paritätische Niedersachsen, der Flüchtlingsrat Niedersachsen und der Landeselternrat – fordert Basti eine Ausbildungsoffensive für Erzieher und Erzieherinnen und Lehrer und Lehrerinnen sowie ein 100 Milliarden Euro teures Sondervermögen Bildung. Kurzfristige Finanzspritzen wie etwa jetzt die Förderung der Sprachkitas in Niedersachsen, würden auf Dauer nicht helfen, sagt Basti. Aus der Krise in der frühkindlichen Bildung komme man nur mit einer langfristigen, finanziellen Unterstützung wie einem Sondervermögen. Nötig sei überdies der massive Ausbau der Plätze an Fachschulen für Erzieherinnen und Erzieher und Sozialassistentinnen und -assistenten. Bewerber seien da, es fehlten die Plätze, sagt Basti.

„Viele Kitas leisten nur noch Notbetreuungen“

Peter Schulze vom Kita-Stadtelternrat Hannover spricht sich dafür aus, dass das Land Niedersachsen die gesetzliche Regelung zurücknimmt, derzufolge in den Randzeiten in den Kitas immer Erzieher anwesend sein müssen. „Oder man qualifiziert Sozialassistentinnen nach, so dass sie auch früh morgens oder spät nachmittags alleine arbeiten dürfen“, fordert Schulze. „Wir hören immer wieder, dass Kitas nur noch Notbetreuungen leisten oder nur bis 14 Uhr öffnen“, sagt er: „Für Eltern, die Vollzeit arbeiten, kann das keine Lösung sein“.

Start der Demonstration am Sonnabend um 12.05 Uhr ist die IGS Linden. Die Demoroute führt zum Platz der Göttinger Sieben an den Landtag, über das Leibnizufer durch die Goethestraße am Steintor entlang. In der Odeonstraße gibt es einen Halt vor den Parteihäusern von SPD und Grünen. Auch Niedersachsens Kultusministerin Julia Willie Hamburg hat ihr Kommen zugesagt. Abschluß wird laut Veranstaltern auf der Goseriede sein.

