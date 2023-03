﻿Warum es an der Bismarckschule in Hannover erstmal keine iPad-Klassen geben wird

Die Bismarckschule in Hannover hat bei einer schulinternen Gesamtkonferenz nicht die erforderliche Mehrheit für die Einführung eines Tabletjahrgangs erreicht. Was bedeutet das für das digitale Lernen an dem Gymnasium? Nicht viel, meint der Schulleiter.

Für Kinder sind iPads an vielen Schulen in der Region Hannover längst Alltag: Die Bismarckschule in der Südstadt hat sich jetzt gegen die Einführung eines Tabletjahrgangs entschieden.

Hannover. Im kommenden Schuljahr wird der achte Jahrgang der Bismarckschule nicht flächendeckend mit elternfinanzierten iPads lernen. Bei der schulinternen Gesamtkonferenz gab es dafür nicht die geforderte Zustimmung von 70 Prozent der Teilnehmenden. Dem Vernehmen nach sollen von insgesamt 121 Stimmberechtigten 62 dafür und 58 dagegen gestimmt haben, eine Stimme soll ungültig gewesen sein. Die Abstimmung fand geheim statt. 

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Gründe für die Ablehnung bleiben unklar

Auch zu den Gründen für die Ablehnung ist nichts bekannt. Es kann sein, dass die Anschaffung der iPads Eltern zu teuer ist oder dass es Bedenken in der Schüler- oder Lehrerschaft gibt. Weder die Schulleitung noch der Schulelternrat will sich zu den Gründen für die Ablehnung äußern oder einen Kommentar zu der Entscheidung abgeben. Das Ganze sei eine schulinterne Gremiensitzung gewesen.

An der Bismarckschule wird aber auch weiterhin digital gelernt, wenn auch nicht mit elternfinanzierten Endgeräten. © Quelle: privat

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Direktor Heinrich Frommeyer betont aber: „Wir haben uns nicht für die jahrgangsdeckende Einführung von elternfinanzierten iPads entschieden, aber die digitale Schulentwicklung wird unaufhaltbar an der Bismarckschule fortgesetzt.“ Das Medienbildungskonzept der Schule umfasse sowohl die Herausforderungen, die Möglichkeiten, aber auch die kritischen Aspekte des Umgangs mit digitalen Medien. Frommeyer sagt: „Unsere Schülerinnen und Schüler arbeiten selbstverständlich auch schon jetzt und weiterhin mit diversen digitalen Endgeräten wie Tablets aus iPad-Koffern, Laptops, PCs und Robotik als ergänzende Medien zu den analogen Lehr-und Lernarrangements.“

Ein langer, demokratischer Entscheidungsprozess

Über die Einführung von Tabletklassen entscheidet jede Schule selbst. © Quelle: Sebastian Gollnow/dpa

Es sei von Anfang an wichtig gewesen, dass die Entscheidung für einen iPad-Jahrgang auf breite Zustimmung in der Gesamtkonferenz fuße, so der Schulleiter. Die Schule habe das Thema in einem langen demokratischen Prozess diskutiert. Eine Projektgruppe aus Schülern, Elternvertretern und Lehrkräften habe stets alle Schulgremien über ihre Arbeit informiert. „Sowohl der Prozess bis zur Beschlussfassung als auch die Debatte auf der Gesamtkonferenz haben sich durch ein faires und demokratisches Verhalten aller beteiligten Personen ausgezeichnet.“

Jede Schule entscheidet eigenverantwortlich über Einführung von Tabletklassen

An den sechs Pilotschulen des stadteigenen Projekts zum digitalen Lernen, darunter die Gerhart-Hauptmann-Realschule und die Käthe-Kollwitz-Schule, haben schon lange Schüler elternfinanzierte Tablets, andere Schulen wie die Goetheschule oder die Sophienschule haben sich im vergangenen Jahr auf den Weg gemacht. Die Entscheidung für oder wider Tabletklassen treffe jede Schule eigenverantwortlich und das sei auch gut so, betont Ute Kamlah von der Herschelschule, die zum Sprecherinnenteam der Gymnasialleitungen gehört.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Warum muss es überhaupt ein iPad sein?

Immer wieder gibt es von Eltern Kritik daran, dass sie für ihre Kinder teure Apple-Geräte kaufen sollen. Die Stadt weist diesen Vorwurf zurück. Eine Sprecherin sagt dazu: „Der hohe Preis der Endgerät ist aus Sicht der Stadt nicht ein Problem des Herstellers, sondern vielmehr der durch die Schulen festgelegten Pakete, welche von Schule zu Schule unterschiedlich sind und als Optionsmodelle aufgebaut sind – das Endgerät selbst kostet circa 400 Euro.“ Teurer werde es, wenn eine Versicherung hinzugefügt werde, Hüllen oder Folien, eine Tastatur oder ein digitaler Stift hinzukäme. Die Stadt verwalte knapp 20.000 iPads im städtischen Mobile Device Management, darunter 7500 BUT-Geräte, 1100 Geräte aus dem Sondertopf Ukraine, 4800 Lehrkräfte-Endgeräte, 700 Endgeräte als Klassensatzgeräte, rund 5900 elternfinanzierte Endgeräte). Sonderkonditionen seien von Apple nicht eingeräumt worden. Für den US-Hersteller sprächen unter anderem die hohe Datensicherheit der Systeme und Geräte, die einfache Administration, der leichte Zugang für Benutzer mit Handicap. Auch die meisten pädagogischen Programme seien auf das iPad ausgerichtet. Auch die Lehrkräfte nutzen iPads als Dienstgerät, bei einer Abfrage hätten sich 95 Prozent der Schulen dafür ausgesprochen, teilt die Stadt mit.