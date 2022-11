﻿Gefährliche E-Scooter: Blinde verletzten sich bei Stürzen in Hannover, jetzt kommen Gebühren

Für Blinde sind die vielen E-Scooter in Hannover eine besonders große Gefahr. Betroffene berichten von schweren Stürzen. Auch die Politik hat die Nase voll: Schon 2023 soll die Stadt Gebühren von den Verleihern kassieren. Und auch mit dem wilden Abstellen soll Schluss sein.

Hannover. Andreas Chrzanowski ist gerne zügig im Straßenverkehr unterwegs. Obwohl er blind ist, bewältigt der Pastor selbstbewusst seine Wege. Seit einiger Zeit kann sich der 60-Jährige jedoch nicht mehr auf seine genaue Routenkenntnis und Erfahrung verlassen. Mit dem massenhaften Auftauchen der E-Scooter in Hannover sind neue Hindernisse aufgetaucht. Für Chrzanowski endete das schon mehrfach schmerzhaft.

Vor einigen Wochen stürzte er im Heideviertel auf dem Weg zur Arbeit so schwer über einen E-Scooter, dass er sich das Schienbein aufriss und stark blutete. Bereits zuvor hatte er sich bei Zusammenstößen mit den Fahrzeugen regelmäßig blaue Flecken geholt.

Platzwunde und blutiges Schienbein: „Der E-Scooter tauchte ganz plötzlich auf“

Ein Problem für Blinde und Sehbehinderte ist, dass die E-Scooter mit dem Blindenstock besonders schwierig zu erfassen sind. Sie orientieren sich damit durch Pendelbewegungen. Doch die flache Bauweise der E-Roller führt dazu, dass der Stock oft unbemerkt über diese hinweggeht.

Schmerzhafte Erfahrungen hat auch Uwe Zajdowicz aus der List machen müssen. Er stürzte vor einigen Wochen heftig über einen E-Scooter, der nur wenige Meter von seinem Haus abgestellt worden war. Der 63-Jährige erlitt eine Platzwunde am Kopf und riss sich ebenfalls das Schienbein auf. Weil Zajdowicz stark blutete, riefen Passanten sogar einen Rettungswagen. „Der E-Scooter tauchte ganz plötzlich auf, und ich bin der Länge nach hingefallen“, erinnert sich der Telefonist.

Schwer zu erfassen: Durch die flache Bauweise der E-Scooter geht der Blindenstock häufig ohne Kontakt über diese hinweg. © Quelle: Christian Behrens

Wegen E-Scootern: Viele Blinde gehen nur noch in Begleitung raus

Mit den regelmäßig wild abgestellten Rollern sind für Blinde neue Hürden im Straßenverkehr aufgetaucht. Dabei ist eigentlich das Gegenteil das Ziel. Sie sollen die Chance bekommen, sich ohne Hilfe in der Öffentlichkeit zu bewegen. „Die E-Scooter sind für uns ein echter Rückschritt“, berichtet Pastor Chrzanowski. Er selbst sei „mit viel mehr Anspannung“ unterwegs, wo er sich früher sicher bewegte. Er kenne viele, die „nur noch in Begleitung hinausgehen“.

Der Blinden- und Sehbehindertenverband Niedersachsen hat schon mehrfach auf das Problem in Hannover aufmerksam gemacht. Im November 2021 etwa verteilte dieser gelbe Karten an E-Scooter, die wild abgestellt worden waren. Viel verändert hat sich seitdem jedoch nicht. Bei Geschäftsführer Gerd Schwesig wächst deshalb die Verärgerung. "Die Stadt kennt unsere Forderungen: feste und verbindliche Abstellbereiche für E-Scooter", sagt er. Es sei dort "absolut unverständlich, dass Hannovers Politik und Verwaltung nicht in der Lage sind, das umzusetzen", schimpft Schwesig.

Politik will Verleiher zur Kasse bitten

Allerdings ist auch bei Hannovers Politik der Unmut über die Verleiher der E-Scooter und die Stadtverwaltung groß. Eigentlich hatte die Politik schon im April ein härteres Vorgehen gegen die Anbieter beschlossen. Nicht nur wegen der Schwierigkeiten für Blinde, sondern weil die Fahrzeuge auch für Fußgänger und Radfahrer immer wieder gefährliche Hindernisse sind.

Weil sich in den vergangenen Monaten die Lage nicht gebessert hat, greift die Politik jetzt durch. „Wir haben die Faxen dicke“, stellt SPD-Fraktionschef Lars Kelich klar. Außer „hohlen Versprechungen“ sei „nichts passiert“. Jetzt sollen die Verleiher zur Kasse gebeten werden.

Feste Stellplätze im gesamten Stadtgebiet geplant

Diese sollen künftig feste Stellflächen beantragen und dafür Gebühren zahlen. Als Instrument dafür setzt Grün-Rot im Rat auf die sogenannte Sondernutzungssatzung. Darin wird geregelt, was Private für die Nutzung des öffentlichen Raumes zahlen müssen, etwa Gastronomen für ihre Außenbestuhlung. Zum Haushalt hat die Koalition einen Antrag geschrieben, der Gebühren von 9 Euro monatlich oder 78,30 Euro jährlich je E-Scooter für die Verleiher vorsieht. Feste Stellflächen soll es nicht nur in der Innenstadt geben, sondern im ganzen Stadtgebiet, kündigt SPD-Mann Kelich an. Greifen sollen die neuen Regeln schon ab 2023.

„Es wird Zeit, dass etwas passiert. Wir erwarten, dass dieser Auftrag umgesetzt wird“, macht Grünen-Fraktionschefin Elisabeth Clausen-Muradian deutlich. Auch CDU-Fraktionschef Felix Semper sieht dringenden Handlungsbedarf. „Die Verwaltung pennt bei diesem Thema total“, kritisiert er. Er habe „kein Verständnis für das zögerliche Vorgehen“. Auch die FDP ist für Gebühren und feste Stellflächen für die E-Scooter. „Das muss dann aber auch konsequent kontrolliert und geahndet werden“, fordert Fraktionschef Wilfried Engelke.

Härtere Regeln? Stadt setzt auf freiwillige Vereinbarung

Die Stadt schätzt die Situation laut Sprecherin Olja Yasenovskaya ebenfalls als „unbefriedigend“ ein. Sie setzt aber dennoch weiter auf eine freiwillige Vereinbarung mit den Anbietern. Darin solle es um Vorgaben zum Abstellen der E-Scooter gehen, die Begrenzung von bestimmten Standorten sowie Zonen, in denen diese nicht abgestellt werden dürfen. Mehr Informationen solle es geben, sobald die Verhandlungen mit den Anbietern abgeschlossen seien, kündigt Yasenovskaya an.

Ob der von der Politik vorgeschlagene Weg eine geeignete Maßnahme sei, müsse „einer Prüfung hinsichtlich der konkreten Umsetzung im Stadtgebiet und der rechtlichen Risiken unterzogen werden“.

Von Christian Bohnenkamp