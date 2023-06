﻿Kollision mit Sattelschlepper: BMW-Fahrerin leicht verletzt

Hannover. Eine 29-Jährige ist in Lahe beim Überholen mit ihrem BMW mit einem Lastwagen kollidiert. Dabei wurde die Fahrerin leicht verletzt. Doch wo startete die Frau am Mittwoch, 7. Juni, mit ihrem Wagen an der Kreuzung von Kirchhorster Straße und Moorwaldweg? Und wer fuhr dann wohin? Dazu machen die Beteiligten unterschiedliche Angaben, die Polizei sucht Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei war der Lkw-Fahrer mit dem roten Sattelschlepper gegen 14.30 Uhr, in Richtung stadtauswärts unterwegs und wollte an der Kreuzung nach links auf die A2 abbiegen. „Dazu ordnete er sich auf der entsprechenden Abbiegespur ein“, sagt Dennis Schmitt von der Polizeidirektion Hannover. Der Lastkraftfahrer stand zunächst an dritter Stelle vor der roten Ampel. Nach Angaben des Fahrers stand die Frau mit ihrem BMW auf der Geradeausfahrspur rechts von ihm.

Polizei sucht Zeugen

„Bei Grün fuhr der Lkw los und bog nach links ab“, erläutert der Polizeisprecher. Doch die BMW-Fahrerin sei ebenfalls nach links abgebogen, habe den Lkw rechts überholt und sei dann vor ihm eingeschert. Bei der anschließenden Kollision entstand ein Schaden in Höhe von insgesamt 1500 Euro.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich beim Verkehrsunfalldienst unter Telefon (0511) 1091888 zu melden.

