﻿Hannover: Bodypainter erweckt Superhelden She-Hulk und Iron Man zum Leben

Körperkunst

Die Marvel-Superhelden She-Hulk und Iron Man sind mitten in Hannover gesichtet worden. Die beiden haben vor der Zentrale der Nord/LB am Aegi posiert. Was sie dort gemacht haben, haben wir uns angehört.

