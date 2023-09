Zooviertel

Reiterdenkmal in Hannover abgesägt: Wann kommt die Statue zurück?

Angesägt, umgekippt, weggeräumt: Seit einem halben Jahr fehlt das Reiterdenkmal in Hannovers Eilenriede. Wird die Statue jemals an ihren Platz an der Bernadotteallee zurückkehren? Von der Staatsanwaltschaft gibt es jedenfalls schlechte Nachrichten.