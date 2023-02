Er fährt wieder: Der Bogenaufzug im Neuen Rathaus nimmt die HVG am 24. März wieder in Betrieb – zwei Tage vor dem Hannover-Marathon, der ersten großen Freiluftveranstaltung des Jahres.

Der Bogenaufzug im Neuen Rathaus ist in seiner Art weltweit einzigartig. Die Sommer-Saison beginnt in diesem Jahr deutlich früher als noch 2022, und zwar am 24. März. Zwei Tage vor dem Hannover-Marathon, dem ersten großen Freiluftspektakel des Jahres.

